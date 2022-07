Adam Maher verruilt FC Utrecht voor club uit Saoedi-Arabië

Voetballer Adam Maher verlaat FC Utrecht voor Damac FC, dat uitkomt in de hoogste divisie van Saoedi-Arabië. Maher speelde drie seizoenen in Utrecht en kwam uit in 91 officiële duels. Het is niet bekend hoeveel geld Damac FC neer heeft moeten leggen voor de middenvelder.

FC Utrecht had Maher graag willen behouden, zo laat technisch directeur Jordy Zuidam weten op de site van de club. “Wij hebben Adam te kennen gegeven dat we hem vanwege zijn voetballende kwaliteiten graag bij onze selectie wilden houden, maar ook aangegeven dat we bereid waren mee te werken aan een vertrek in het geval er een passend bod op hem zou worden uitgebracht.”

Dat laatste gebeurde en Maher bereikte ook persoonlijk een akkoord met Damac FC. “Na drie seizoenen in Utrecht en vijf jaargangen in de Eredivisie stond Adam open voor een nieuw buitenlands avontuur”, aldus Zuidam.

Maher speelde op 25 juli 2019 zijn eerste officiële wedstrijd voor FC Utrecht, nadat hij transfervrij was overgekomen van AZ. In totaal kwam de vijfvoudig international tot 91 officiële duels namens FC Utrecht. Hij was hierin goed voor negen doelpunten en veertien assists.