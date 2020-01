Alexander Cox stopt als trainer bij Kampong

Alexander Cox, trainer van het herenhockeyteam van Kampong, stopt na dit seizoen. Voordat het zover is wil Cox wel nog een derde keer kampioen van Nederland worden.

Cox is ooit begonnen als speler en direct daarna is hij gaan coachen. Ruim dertig jaar is hij bezig met de sport. Het besluit om te stoppen is dan ook niet makkelijk voor hem geweest, maar hij zegt zijn pijlen te willen richten op een maatschappelijke carrière.

“Op dit moment heb ik de behoefte om een andere maatschappelijke richting te kiezen. Dat betekent dat het huidige seizoen mijn laatste zal zijn als coach. Ik zie er naar uit om de geweldige periode bij Kampong met mijn spelers, de staf en de vereniging succesvol af te ronden’, aldus Cox.

Kampong zegt het besluit van de trainer te betreuren. “Alexander heeft ons in de acht seizoenen dat hij aan Kampong verbonden is ongelooflijk veel gebracht en we zijn hem daarvoor eeuwig dankbaar. […] Met vier finaleplaatsen, waarvan er twee leidden tot Landskampioenschappen, in 2017 en 2018. […] Een ongelooflijke prestatie”, zegt Dennis de Breij, voorzitter van Kampong.

Het herenteam van Kampong staat momenteel vijfde in de competitie. Wie het stokje van Cox overneemt is nog niet bekend.