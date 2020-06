Alleen een beker kan het seizoen van FC Utrecht nog redden

Geen top 5-notering, geen Europees voetbal én geen bekerfinale. Van alle clubs die tijdens in het seizoen 2019-2020 actief waren in de Nederlandse Eredivisie, is FC Utrecht de grootste verliezer. De vroegtijdige beëindiging van het voetbalseizoen in Nederland heeft eenieder die de plaatselijke FC een warm hart toedraagt een wrange nasmaak bezorgd. Alleen het tóch kunnen spelen van de bekerfinale lijkt de pijn te kunnen verlichten.

Woensdagavond 4 maart 2020, halve finale KNVB-beker. In een kolkend Stadion Galgenwaard veegt FC Utrecht de vloer aan met beker- en titelhouder Ajax. Op inzet, vechtlust en bravoure worden de Amsterdammers overklast en plaatst FC Utrecht zich voor de zevende bekerfinale uit de clubgeschiedenis. In de Eredivise ligt de club bovendien op koers om zich te plaatsen voor Europees voetbal. Niets lijkt een mooi uiteinde van een wisselvallig seizoen van de Domstedelingen in de weg te staan.

Hoe anders is de situatie nu, zo’n drie maanden later. De verspreiding van het coronavirus heeft tot strenge maatregelen geleid vanuit het kabinet. Een van die maatregelen is het verbod op het organiseren van evenementen tot 1 september, waardoor voetbalbond KNVB besluit om alle Nederlandse profvoetbalcompetities, waaronder de Eredivisie en het KNVB-bekertoernooi, definitief stil te leggen. Een besluit dat op 24 april op een ronduit klungelige manier wereldkundig wordt gemaakt. Via een videocall informeert het bondsbureau de clubs dat de huidige stand van de Eredivisie als eindstand zal worden gebruikt. De verdeling van de plekken die recht geven op Europees voetbal zal op basis van die stand gebeuren. Ook blijven promotie en degradatie dit jaar achterwege en gaat er een streep door de geplande bekerfinale tussen Feyenoord en FC Utrecht op zondagmiddag 19 april in de Kuip.

Ongeloof en woede

Het besluit van de KNVB en de gang van zaken rondom dat besluit zorgen in Utrecht voor ongeloof, maar ook voor woede. FC Utrecht eindigt het seizoen op een zesde plaats in de Eredivisie, met weliswaar een beter doelsaldo, maar met drie punten minder dan nummer vijf Willem II. Die club gaat Europa in, FC Utrecht valt buiten de boot.

Saillant detail: door het afgelasten van het duel tussen FC Utrecht en Ajax vanwege storm Ciara begin februari, heeft de ploeg van trainer John van de Brom nog een wedstrijd tegoed. Een wedstrijd die bij winst goed zou kunnen zijn voor drie punten, een top-5 notering en dus voor een Europees ticket voor volgend seizoen. Bovendien zou winst in de bekerfinale een garantie zijn voor dat ticket.

‘KNVB Maffia’

Op en in (sociale) media ontketent zich een storm van kritiek aan het adres van de KNVB. Spelers, bestuurders en supporters van de plaatselijke FC uitten hun onvrede over de weinig objectieve manier van handelen van de KNVB. Duizenden mensen tekenen een petitie die is gestart om de KNVB op te roepen tot het herzien van het besluit en een groep fanatieke supporters hangt een groot spandoek op bij de KNVB-campus in Zeist: ‘KNVB Maffia’.

FC Utrecht gaat direct over tot actie. Vlak na de videocall met de KNVB laat de club via een persbericht weten dat het de beslissing van de bond juridisch gaat aanvechten. ‘De besluitvorming van het bestuur betaald voetbal (het gebrek aan transparantie en objectiviteit) stuit FC Utrecht dan ook tegen de borst. Dit proces wordt niet geaccepteerd door de Domstedelingen’, valt te lezen in het persbericht.

In de dagen na het persbericht werpt vooral clubeigenaar Frans van Seumeren zich op als aanvoerder van de strijd. Volgens Van Seumeren loopt FC Utrecht zo’n vijftien miljoen euro mis door de beslissing van de KNVB. In gesprek met Veronica Inside spreekt hij oorlogstaal: “Ik denk dat wij een redelijk kans maken. Ik zal ervoor vechten en zie het als een wedstrijd. De KNVB kan zijn borst natmaken.”

Bekerfinale op Bonaire?

Inmiddels heeft FC Utrecht een vuistdik juridisch dossier ingediend bij Europese voetbalbond UEFA, om zo alsnog plaatsing voor Europees voetbal af te dwingen. Op 17 juni zal die partij een uitspraak doen, waarna FC Utrecht nog in hoger beroep kan gaan bij het CAS (Hof van Arbitrage voor Sport). De kans op een gunstig besluit lijkt echter klein, aangezien de KNVB zich bij de verdeling van Europese tickets gehouden heeft aan de voorschriften van de UEFA. In tegenstelling tot de voetbalcompetities in onder meer Duitsland, Engeland, Spanje en Italië (waar de competitie inmiddels hervat is of weldra hervat zal worden), is in Nederland het seizoen definitief voorbij. De ranglijst wordt dan gebruikt als eindstand (en als graadmeter voor Europese tickets), ongeacht de omstandigheden.

Wel lijkt het erop dat de club zich alsnog op mag maken voor de KNVB-bekerfinale tegen Feyenoord. FC Utrecht is inmiddels in gesprek met de KNVB over de mogelijkheden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de finale enkel om de prijs gaan, en dus geen invloed hebben op het wel of niet mogen deelnemen aan Europees voetbal komend seizoen.

Omdat voetballen in Nederland tot 1 september verboden is, worden ook opties buiten Nederland verkend. “Wij vinden het jammer dat er niet gekeken is naar het spelen van de bekerfinale net over de grens met Duitsland”, liet de advocaat van FC Utrecht Jeroen Bedaux onlangs voor de camera’s van de NOS weten. “Je zou ‘m ook misschien op Bonaire kunnen spelen. Dan heb je geen risico’s op supporters, maar is het wel op Nederlands grondgebied.”

Terwijl vrijwel de gehele voetbalwereld ten tijde van het coronavirus haar wonden likt, blijft Utrecht strijdvaardig. Over twee weken weet de club waar het precies aan toe is. Mede doordat de selectie en staf van het vlaggenschip akkoord is gegaan met een (tijdelijke) salarisverlaging, lijkt een financiële strop voor de club uitgesloten. Maar desondanks blijft de wrok van een verloren seizoen hangen. Een seizoen dat zo mooi had kunnen eindigen. Of dat te voorbarig is, zal blijken. Wellicht dat de stad deze zomer alsnog mag juichen wanneer FC Utrecht de beker op een verlaten veld in het Caribisch gebied de lucht in kan houden. Alleen dat kan dit seizoen nog redden.