Arbitragehof verplicht UEFA om onderzoek te doen naar tegenstander van FC Utrecht

Het Court of Arbitration for Sport (CAS) heeft geoordeeld dat de UEFA verplicht is om een disciplinair onderzoek te starten naar Olympique Lyon-speler Rachid Ghezzal, die eind september tegen FC Utrecht speelde terwijl hij nog niet speelgerechtigd was. FC Utrecht verloor de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Lyon met 0-1, waarbij Ghezzal de assist leverde op het enige doelpunt. De UEFA weigerde eerst een disciplinair onderzoek te starten, maar het CAS oordeelt dat de voetbalbond dit alsnog moet doen.

FC Utrecht speelde haar eerste wedstrijd van de Europa League-groepsfase op 25 september tegen Olympique Lyon. FC Utrecht ging hierbij 0-1 onderuit door een doelpunt van Tanner Tessmann op aangeven van Rachid Ghezzal. In oktober werd duidelijk dat Ghezzal nog helemaal niet over de juiste papieren beschikte om te spelen tegen FC Utrecht, en daarmee niet speelgerechtigd was.

FC Utrecht diende een klacht in bij de UEFA, maar die besloot geen disciplinaire procedure op te zetten. De Utrechtse voetbalclub stapte om die reden naar het arbitragehof, het CAS, en die oordeelt dat de UEFA onjuist gehandeld heeft. De Europese voetbalbond moet daarom alsnog een formeel disciplinair onderzoek starten. FC Utrecht verwacht dat de UEFA de opgelegde verplichting ‘zorgvuldig en voortvarend zal uitvoeren’.