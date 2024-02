Bart Ramselaar definitief weg bij FC Utrecht; aanvaller vertrekt naar Lion City Sailors FC in Singapore

Bart Ramselaar gaat vertrekken bij FC Utrecht. De club heeft de 27-jarige aanvaller verkocht aan Lion City Sailors FC, in Singapore. Ramselaar noemt zijn overstap ‘een fantastisch avontuur om aan te gaan’.

FC Utrecht bereikte met de club uit Singapore overeenstemming over de afkoop van Ramselaars contract. Hij vertrekt per direct naar Lion City Sailors FC. Het is de tweede keer dat Ramselaar vanuit Utrecht een overstap maakt. In 2016 verruilde hij de Domstad voor PSV, waarmee hij kampioen werd.

In de zomer van 2019 keerde hij terug bij FC Utrecht. Hij speelde tijdens zijn tweede periode in Utrecht honderd officiële wedstrijden, wat zijn totaalaantal wedstrijden in de hoofdmacht van FC Utrecht op 149 brengt.

‘Win-win’

“Dit is wel iets dat me heel leuk lijkt”, zegt Bart Ramselaar over zijn overstap. “Uiteindelijk kwam het juiste bod op tafel voor Utrecht, waardoor het voor Utrecht ook goed was. Dus dat is eigenlijk win-win, voor mij en de club. Toen is alles rondgekomen.”

Ramselaar noemt het ‘een fantastisch avontuur’. “Ik wilde dat graag doen. Natuurlijk, Utrecht is mijn club, daar heb ik een fantastische tijd gehad. Maar dit kwam op mijn pad en voor mijn gevoel is dit het juiste moment.”

‘Kind van de club’

Technisch directeur Jordy Zuidam is trots dat Ramselaar zo lang voor FC Utrecht speelde. “Met de interesse vanuit Lion City Sailors FC deed zich voor Bart een kans voor op een buitenlands avontuur. We zijn met die club tot een akkoord gekomen omtrent zijn doorlopende contract”, aldus Zuidam. “We zijn trots op het feit dat Bart als kind van de club veel jaren in zijn loopbaan voor FC Utrecht heeft gespeeld, bedanken hem voor zijn inzet en wensen hem heel veel succes in Singapore.