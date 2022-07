Bas Dost (33) tekent voor één seizoen bij FC Utrecht

Bas Dost verruilt zijn huidige club, Club Brugge, komend seizoen voor FC Utrecht. De 33-jarige spits komt transfervrij over en tekent voor één seizoen.

Dost speelde al dik vijfhonderd wedstrijden in het betaalde voetbal en kwam uit voor achtereenvolgens FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen, Vfl Wolfsburg, Sporting Clube de Portugal, Eintracht Frankfurt en Club Brugge. Hij scoorde in totaal 257 doelpunten in 507 officiële wedstrijden en gaf 55 assists. Afgelopen seizoen werd Dost landskampioen met Club Brugge.

“Het is geweldig om Bas te mogen verwelkomen in Utrecht”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam over de komst van Dost. “Bas is een winnaar, ontzettend gedreven, neemt een enorme bak aan ervaring met zich mee en heeft door de jaren heen laten zien dat hij overal en altijd tot scoren komt. De afgelopen tien jaar heeft Bas zich in het buitenland laten gelden en nu wil hij FC Utrecht helpen met het verwezenlijken van onze ambities. Wij zijn er buitengewoon blij mee en trots op dat we Bas aan onze selectie mogen toevoegen.”