Beelden: Fanatieke aanhang ziet FC Utrecht winnen van Sheriff Tiraspol

FC Utrecht heeft Sheriff Tiraspol met 1-3 verslagen in een snikheet Moldavië. Met een temperatuur van rond de dertig graden wist de ploeg van Ron Jans de winst veilig te stellen in Nisporeni.

Donderdagmiddag vertrokken enkele pendelbussen vol FC Utrecht-supporters vanuit de hoofdstad Chisinau naar het plaatsje Nisporeni, waarbij een handjevol supporters op eigen initiatief naar het stadion ging. Na de paspoortcontrole konden de circa 250 fans zich naar het uitvak begeven.

Eenmaal in het stadion hing er een gemoedelijke sfeer, waarbij het thuis- en uitpubliek werden gescheiden met een lint. De afstand tot het veld was nog aanzienlijk, en fans konden zo de achtertuinen inkijken van de naastgelegen huizen. Het lage stadion, slechts negen rijen hoog, had daarnaast geen dug-outs, waardoor de wisselspelers en staf op een lange zijde zaten naast de invalidentribune.

Gedurende de wedstrijd was de sfeer onder de FC Utrecht-supporters eveneens goed, ook nadat Peter Ademo de club uit Tiraspol in minuut 24 op voorsprong schoot. Gelukkig schoot Victor Jensen bij een hoekschop de gelijkmaker binnen op aangeven van Soufian el Karouani, die ondanks alle transfergeruchten nog altijd in het shirt van de Domstad speelt.

Provocateur

Na de rust begon de sfeer er weer goed in te komen, maar die werd enigszins verstoord door een vrouw uit het thuispubliek die al provocerend voor het uitvak langsliep richting de food- en drinkstand. De Sheriif-supporters moesten namelijk voor het uitvak langs om bij het enige kraampje terecht te komen waar limonade, water en popcorn werd verkocht. Toen de vrouw na haar aankoop bij het kraampje terugliep, viel ze een FC Utrecht-supporter lastig, waarna de vrouw werd weggejoeld door de FC Utrecht-aanhang. De vrouw is vervolgens door beveiliging meegenomen en uit het stadion gezet.

Van Ommeren

Ondertussen begon FC Utrecht aanzienlijk beter te voetballen, waardoor het wachten was op de tweede treffer. Die viel uiteindelijk in de 54ste minuut; Nick Viergever werkte de bal binnen dankzij wederom een assist van El Karouani. Zestien minuten later kon FC Utrecht ook een derde goal op het scorebord toevoegen na een mooie goal van Adrian Blake, die met individuele klasse zijn tegenspelers omzeilde. Met de wedstrijd zo goed als in het slot, mocht het 17-jarige talent uit eigen jeugd, Jaygo van Ommeren, ook zijn officiële debuut maken van trainer Jans.

Op tijd terug in de Galgenwaard?

Nadat de scheidsrechter affloot met een stand van 1-3 op het bord, vierde de selectie samen met de supporters de overwinning en werden alle liederen die gedurende de wedstrijd te horen waren wederom luidkeels ingezet. Aanvoerder Mike van der Hoorn vertelde de supporters dat ze er volgende week bij de thuiswedstrijd er weer moeten staan. Ook Ron Jans mengde zich nog even tussen de fanatieke aanhang, waarna hij de supporters gedag zei: “Jullie zijn volgende week wel op tijd terug, toch?!”

Wat volgde was een hoop gejuich en een vrolijke aanhang die tevreden met de bussen terug naar Chisinau werd gebracht. Daar werd het feestje nog enkele uren voortgezet in de Legends Pub, de stamkroeg van de supportersgroep de afgelopen dagen.

Komende donderdag wordt om 20.00 uur de terugwedstrijd in de Galgenwaard afgewerkt.