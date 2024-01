Bekerduel tussen Hercules en Cambuur afgelast

Het bekerduel tussen de Utrechtse voetbalclub Hercules en Cambuur gaat niet door. De wedstrijd is afgelast omdat het veld op Zoudenbalch onbespeelbaar is. Amateurclub USV Hercules wist eerder nog te zorgen voor een bekerstunt door Ajax te verslaan.

Donderdagavond stond het volgende hoofdstuk van het sprookje van Hercules op de agenda, maar er zal geen bal gespeeld worden. Het veld is ongeschikt, vanwege het winterweer van afgelopen dagen.

Eigenlijk wilde Hercules de wedstrijd, net zoals tegen Ajax, in Galgenwaard spelen. Maar FC Utrecht liet weten dat het stadion niet beschikbaar was. De wedstrijd tegen Cambuur wordt op een later moment ingehaald.