Bekerfinale FC Utrecht – Feyenoord voorlopig op 12 juli

De bekerfinale tussen FC Utrecht en Feyenoord staat voorlopig gepland op 12 juli, blijkt uit de nieuwe plannen van de KNVB. Dit meldt de NOS.

De wedstrijd zou op 19 april gespeeld worden maar werd in maart al afgelast vanwege de coronamaatregelen. Ook alle andere voetbalactiviteiten liggen stil. Voetbalclubs en de KNVB zijn druk bezig met het maken van een plan om de competities weer op te starten.

Er is nu een datum gevonden voor de finale van de KNVB beker. De komende weken moet uiteraard bekend worden of 12 juli ook gehaald gaat worden en of er publiek aanwezig mag zijn.