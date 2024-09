Ben ten Boden: ‘Het uitvak vierde feest’

We gingen al vroeg op weg. Restaurant De Waag in Alkmaar is een aanrader. De Surf en Turf was van prima kwaliteit. We proosten op Ron Jans verjaardag en speculeerden over een gepast cadeau van het team. Net op tijd op onze plaatsen. Het uitvak zong lang zal hij leven. Jans met een grote lach. We werden wel weer verrast. Min in plaats van Ohio. Jans heeft keus genoeg. Alle plaatsen onderhand driedubbel bezet.

FC Utrecht begon fanatiek. Ook Romeny. Het kwam hem pardoes op een gele kaart te staan, al vroeg in de wedstrijd. De eerste twintig minuten een paar kansjes voor AZ. Maar dan, comedy capers tussen Barkas en Van Der Hoorn. Beetje vierde klasse niveau. Het resultaat was gelijk de 1 – 0 voor AZ. Geen dank, moet Parrott gedacht hebben. Zo makkelijk krijg je ze niet elke dag. Nou hadden we voor de wedstrijd onze meningen gedeeld, een gelijkspel zou mooi zijn. Maar zo de kansen weggeven kon natuurlijk niet.

We vreesden het ergste. Maar net na het half uur, Cathline met de 1 – 1. Dat moet enig vertrouwen geven. In de rust was het weer aan Jans. Twee wissels bij FC Utrecht. Na tien minuten een prachtige aanval van FC Utrecht. Aaronson met de 1 – 2! Vanaf dat moment kwam de wedstrijd op gang. Van Bommel mist twee keer. Jensen raakte tweemaal de lat. Wij telden hem al in eerste instantie. Het opstaan van ons werd niet gewaardeerd. Ook AZ raakte in enkele seconden tweemaal de lat. Sensatie op sensatie. In de blessuretijd dan toch AZ met de 2 -2. Maar, buitenspel. De acht minuten blessuretijd bracht FC Utrecht niet meer in gevaar. Het uitvak vierde feest.

Tekst loopt door onder de foto

Wij zaten al met onze gedachten bij aanstaande zaterdag. FC Utrecht – RKC Waalwijk. De Waalwijkers staan stijf onderaan met 0 punten. FC Utrecht op plaats twee met nog een wedstrijd minder ook. Voor FC Utrecht zal de gehele week gelden om met beide benen op de grond te blijven. Natuurlijk, het is prachtig om te zien waar we nu staan, maar ik weet inmiddels na 54 jaar FC Utrecht, we zijn soms de spoedeisende arts die een patiënt weer tot leven moet brengen. Het is dan ook absolute noodzaak dat er geen enkele onderschatting of ‘het komt wel goed’ ontstaat.

Scherp trainen en er van bewust zijn dat RKC Waalwijk weliswaar 0 punten heeft, maar eens zullen de punten komen. Ron Jans zal het wel weer op scherp krijgen. De twaalfde man kan de rest doen. Ik denk dat de Galgenwaard bijna vol zal lopen zaterdagavond. FC Utrecht kan zelfs enige afstand nemen van de nummer drie AZ, mochten zij de punten laten liggen in Sittard. Na RKC de uitwedstrijd naar Groningen. FC Utrecht is nog niet het FC Utrecht wat het moet zijn. Volgens Jans zit er nog rek in. Ik geloof dat ook.

We staan waar we staan en het vertrouwen groeit. De concurrentie is stevig. En stel nu dat het nog beter en stabieler gaat draaien, ja dan zal de zon blijven schijnen boven de Galgenwaard aldus supporter Henk Smiesing. Daar zou dan zelfs FC Lisse eind oktober voor de beker, geen verandering in aan kunnen brengen. FC Utrecht eind oktober nog steeds op plaats twee en door in de beker. Zaterdagavond 21.00 uur FC Utrecht – RKC Waalwijk. Vrije verkoop. Er zijn nog kaarten. Wees op tijd, dat voorkomt teleurstellingen.

Ben ten Boden