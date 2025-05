Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Beker alert’

In de 55 jaren dat ik de Galgenwaard bezoek, heb ik al het een en ander gezien en meegemaakt. Tegen Sparta tweemaal een onwel wording binnen enkele minuten. Dat was nieuw voor mij. Ditmaal deden de bekers hun werk.

In het stadion ontstond een wat lugubere situatie. Maar mede door de bekers, wist medisch personeel wat er moest gebeuren. Binnen no-time, waren ze tweemaal snel ter plaatse. Het is te hopen dat het goed gaat met de betrokkenen.

Slaapverwekkend

Het begon wederom fantastisch met een rood-witte vlaggen sfeeractie. Prachtig. We gingen er eens goed voor zitten. Hans Kraay Junior bekeek het van de zijlijn. Hij moet wel haast in slaap zijn gevallen door wat FC Utrecht de eerste helft liet zien. FC Utrecht speelde als een kip zonder kop en rommelde maar wat aan.

Cathline met balverlies en daar was de 0 – 1. Zou het de derde plaats druk kunnen zijn? Na een half uur, een wat beter FC Utrecht. Rodriquez met wat kansjes. Maar het was Aaronson die FC Utrecht op gelijke hoogte bracht met Sparta.

Landstitel

Sparta speelde een prima wedstrijd. Zaten veel beter in de wedstrijd dan FC Utrecht. Met belangstelling keken we naar de tussenstanden. Met name die in het Noorden. FC Utrecht begon voortvarend. Keeper Olij van Sparta was in vorm. In mindere mate Haller. Hij valt wat tegen.

FC Utrecht wikt en weegt. Krijgen we de oude Haller nog te zien? In Europa zouden we hem wel eens hard nodig kunnen hebben. Ondertussen kwam ook de tussenstand vanuit het Noorden binnen. “Helemaal niets in Amsterdam” zong de Galgenwaard. Feyenoord stevende op een overwinning af tegen RKC. FC Utrecht definitief vierde. Barkas verkozen tot beste speler. Ron Jans luidkeels toegezongen. En Ajax verspeelt de landstitel.

Des keizers baard

Aanstaande zondag naar Fortuna Sittard. Na vele jaren ga ik weer eens met de bus mee. Ik ben benieuwd hoe de reis mij zal bevallen. Wel al om 10.30 verzamelen bij de Galgenwaard. Dan denk ik dat we tegen 12.30 bij het stadion zijn. Je kan maar beter te vroeg zijn. Of zal er een culinaire stop gemaakt worden?

Fortuna heeft een prima ploeg, maar hebben een klap te verwerken. Geen Europees voetbal voor Fortuna, mochten ze dat halen. Ze spelen dus om des keizers baard. Wat een flater. FC Utrecht kan daar van profiteren. Het feest na afloop vieren met de tegen de 1400 meegereisde fans.

Europa

Dan gaan we uitkijken naar de Europese loting. Maar nog belangrijker, waar en wanneer zal de huldiging zijn van FC Utrecht? Wordt het een bus tour? Of gaan we met een boot door de grachten van Utrecht. Heeft Sharon Dijksma een rol bij de huldiging? Heeft ze de relatie met de supportersverenigingen al gladgestreken?

We gaan het zien en beleven. Net zoals Zuidam en Jans, bezig zijn om FC Utrecht Europees proef te maken. Zodat bakkers, loodgieters en postbodes geen enkele kans maken tegen FC Utrecht. Klaar zijn voor het grote werk. Naam maken in Europa. De Galgenwaard volledig uitverkocht en de tripjes in Europa. Mijn voorkeuren zijn de warme landen. Tot slot nog een compliment aan de sfeer makers van de laatste weken. Wees trots op jezelf. Ongekende taferelen en geweldige support. Dank daarvoor.