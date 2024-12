Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Een inktzwart kerstcadeau’

Een wederom uitverkochte Galgenwaard. De duizenden kerstmutsen gaven een idyllisch beeld. De vaandeldragers deden hun best. FC Utrecht kwam flitsend uit de startblokken.

Binnen 6 minuten de 1 – 0 door Viergever. FC Utrecht ging door voor de 2 – 0. Min met een vlammend schot, maar helaas, geen 2 – 0. Daar kom je gelijk op een belangrijk punt. Iedereen weet en ziet het. De spitspositie blijft een discussiepunt. We hebben ontegenzeggelijk spitsen, maar hun rendement is te weinig. Ron Jans is een andere mening toegedaan en dat mag, maar we zien bijna wekelijks de zoektocht naar doelpunten door onze spitsen.

Een spits van niveau kan het verschil gaan maken na de winterstop. We staan immers nog steeds op plaats drie. Met Feyenoord en AZ Alkmaar na de winterstop in het voorschiet. Een topspits die goed kan zijn voor 10 à 15 doelpunten, kan de club sportieve en financiële successen brengen. Maar laat ik er maar over ophouden.

Kansen

Min probeerde het de eerste helft, zelfs een bal net naast de paal. Soms moet je geluk hebben. Maar ik zie Min geen 15 doelpunten maken dit seizoen. Ohio en Descotte ook niet. De rust met slechts 1 – 0. Ik dacht eerst dat een aantal oud FC Utrecht spelers het veld betraden voor een ereronde, maar verre daarvan. De oudjes hadden het prima na hun zin. Vooral toen ze aankwamen bij de Bunnikside. Het was hun dag.

In de tweede helft zagen we Peterson niet meer terug. Ik heb wel een zwak voor hem. En dan na 10 minuten uit het niets de 1 – 1. FC Utrecht reageerde flitsend snel. Cathline met de 2 – 1. FC Utrecht ging op jacht naar de 3 – 1. Iqbal op de paal. Weer pech. Het was het signaal voor het einde van FC Utrecht.

Spoor bijster

Het laatste kwartier kwamen de FC Utrecht spelers vast te staan. Ze kregen niets meer voor elkaar, en stonden erbij en keken ernaar. Fortuna liep uit naar 2 – 5. Zelfs de meestal betrouwbare Barkas was het spoor bijster. Min werd met een wissel uit zijn lijden verlost. De fans lieten blijken hoe zij over Min dachten.

Voetbal is soms een harde wereld. En ja, natuurlijk, het kan een keer tegen zitten, maar we staan nog steeds derde. Spelers kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie. Zuidam zal denk ik even moeten wachten. Zijn zoektocht naar een scorende spits zal prio één moeten zijn. Wellicht is dat al Jonathans die overkomt van Vitesse.

Strijden op twee fronten

Fortuna vierde een feestje na afloop, de fans van FC Utrecht dropen af. De Kerst in gaan als nummer drie is voor FC Utrecht prima. Het kan een keer tegen zitten. Voor de beker mogen we naar Waalwijk. Tenminste, als we welkom zijn. Feyenoord uit, RKC uit en AZ Alkmaar thuis, zijn de eerste drie wedstrijden in 2025. We kunnen onze borst nat maken! Europa kan nog steeds. Strijden op twee fronten.