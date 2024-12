Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Eerste slag verloren’

Het was de volle Galgenwaard die FC Utrecht een positieve kant op moest drukken. Daar was in het begin weinig van te merken. PSV deed wat ze moesten doen. Overlopend van kwaliteit en tactisch erg sterk.

Na zes minuten al de 0 – 1. Maar gelukkig voor FC Utrecht constateerde de VAR buitenspel. Het spel van PSV was van een behoorlijk niveau. Binnen het kwartier de 0 – 1. Het werd ons almaar duidelijker dat er vandaag tegen PSV weinig te halen zou zijn. Het was dan toch wel een geluk bij een ongeluk dat FC Utrecht een penalty kreeg. Descotte wist er wel raad mee. Dat deed het vertrouwen groeien. Net voor rust de 1 – 2. Maar ook nu de VAR met buitenspel.

Met 1 – 1 de rust in was gezien het spelbeeld prima. De puntjes op de i en de tweede helft proberen niet te verliezen. Booth mocht ook weer eens invallen. Geen schim meer van wat hij was in de tweede helft. Na tien minuten dan toch de 1 – 2. Guus Til kan er geen voldoening uit halen, zegt hij na afloop. Descotte bijna met de 2 -2. En dat symboliseert het probleem van FC Utrecht. We hebben spitsen, maar zij scoren nauwelijks. Twintig minuten voor tijd de genade klap 1 – 3. Niet veel later de 1 – 4. De Galgenwaard werd stil. Tegen zo veel overmacht was FC Utrecht niet bestand.

Horemans wel met de 2 – 4 als doekje voor het bloeden. Guus Til met de 2 – 5. Een volledig terechte overwinning van PSV. Niet dat FC Utrecht het liet lopen, maar PSV was twee maten te groot. Zelfs met drie afgekeurde doelpunten.

Nu ons op richten naar woensdag 4 december! Ajax uit. Ik blijf optimistisch. Verliezen hoeft daar niet. Mijn zorgen aangaande de bekerwedstrijd AFC – FC Utrecht nemen wel toe. Nog immer is de kaartverkoop niet begonnen. Het zou met name FC Utrecht sieren om te communiceren wat er aan de hand is. Het duurt simpelweg te lang. Ik heb het idee dat FC Utrecht supporters de makkelijke no-go krijgen vanuit Amsterdam. De spelletjes zullen over en weer gaan. Gaat FC Utrecht daar dan mee akkoord? En zullen zij achter de supporters gaan staan en de juridische weg gaan bewandelen, net zoals Jan-Willem Van Dop heeft aangegeven m.b.t. de wedstrijd FC Utrecht – Go Ahead. Ik wens Van Dop oprecht succes met zijn actie. Hopelijk komt het voor AFC niet zo ver en is er een passende vervoer regeling beschikbaar.

FC Utrecht schreeuwt inmiddels moord en brand omdat er een zwarte Piet op het veld liep voorafgaande aan de wedstrijd. Ze gaan op onderzoek uit. Het feest voor de kinderen wat al tientallen jaren voor de kinderen een van de hoogte punten van het jaar moet zijn is verworden tot een stressniveau tien. Kijk eerst eens naar jezelf FC Utrecht! Er liep een zwarte Piet rond op het veld van de Galgenwaard. De club wast haar handen in onschuld. Ons treft geen blaam.

En terecht. Geef die zwarte Piet een seizoenkaart! En nodig KOZP uit voor de volgende thuis wedstrijd FC Utrecht – Go Ahead Eagles op zondag 15 december. Bied voorafgaande aan het duel publiekelijk de diepste excuses aan. Dan zal op zondag 30 november 2025 bij een thuis wedstrijd het de leukste Sinterklaas wedstrijd worden die ooit in de Galgenwaard heeft plaatsgevonden. Het feest voor de…… kinderen.