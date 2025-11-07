Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Europese wetten’

Het leek wel de staat van beleg in Utrecht. Waar je ook keek of liep: overal politie in de stad. Zelfs een waterkanon stond klaar. Niets werd aan het toeval overgelaten. Het grote Porto maakte heel wat los. Aangekomen op onze plaatsen moest de technische dienst van FC Utrecht nog even snel een stoelreparatie uitvoeren. Weer een uitverkochte Galgenwaard, waar velen de aftrap moesten missen. De Waterlinieweg was de grote boosdoener. Daar ging het goed mis.

In de spits stond David Min. Murkin kreeg een basisplaats. De Galgenwaard was er hoorbaar klaar voor. Weer een gigantische sfeer — dat beloofde veel goeds. FC Utrecht knalde er vanaf het begin bovenop. Heerlijk om te zien. De Portugezen moesten even schakelen om te bedenken hoe ze dit moesten tackelen. En dat lukte ze aardig. Porto kreeg wat kansen, maar FC Utrecht bleef stabiel.

Tekst loopt door onder de foto

De kwaliteiten van Porto zijn bekend. Zij beheersen de Europese wetten die gelden: zeiken en zeuren. Het leverde ze gele kaarten op — en terecht. In de rust kwam Cathline erin, en dat ging weer prima. Binnen vijf minuten stond FC Utrecht op 1-0. Rodríguez! Een orgie aan geluid vloog door de Galgenwaard. Wat een fantastische opsteker.

Porto schakelde een tandje bij; de druk nam behoorlijk toe. Maar FC Utrecht zwichtte niet. Jans bracht een paar wissels. Haller mocht zijn waarde bewijzen. Helaas: de 1-1. Moet wel gezegd, die goal had niet mogen tellen. Even een minder scherp moment van Engwanda — jammer.

En dan: Barkas in de clinch met een speler van Porto. Daar kwam de geslepenheid en de Europese wetten weer boven. Iets te ver naar voren bukken, en de speler van Porto viel “stervend” ter aarde. Rood voor Barkas. Was de VAR naar het toilet? Brouwer mocht het laten zien in het doel, en dat deed hij fantastisch.

Er gebeurde weer veel op het veld. De fans van Porto gooiden een aantal vuurwerkprojectielen het veld op. De teams bleven staan en gingen niet naar binnen. De Galgenwaard schreeuwde FC Utrecht naar een gelijkspel. We hebben genoten. FC Utrecht lijkt op de weg terug. Gelijkspelen onder de huidige omstandigheden tegen Porto is uitstekend.

Het is Europees nog niet verloren. Nog vier wedstrijden te gaan — het kan nog steeds. Aanstaande zondag wederom een volle Galgenwaard. Dan komt het aangeschoten wild op bezoek: de altijd en eeuwige rivaal. Het ontslag van Heitinga had wat ons betreft een week later kunnen plaatsvinden. Maar als FC Utrecht doorgaat op de weg zoals tegen Porto, dan kan na afloop de swingende Galgenwaard weer een mooi feest bouwen.

Come on FC Utrecht!