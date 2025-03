Ben ten Boden over FC Utrecht: Kidsday is party time!

We waanden ons voor even op een festival terrein. Het vuurwerk, de slingers en extra geluid boxen rond het veld zorgden voor een zeer vermakelijke sfeer. De extra muziek boxen werden bediend door een supporter.

Ook tijdens de wedstrijd: het enthousiasme spatte er vanaf. Dat heb ik zelden meegemaakt in de Galgenwaard. Of het een blijvertje is? Ik ga ervan uit dat het te maken heeft met het geschiedenis schrijven vanuit de club. Alles op alles blijven zetten om de voorronde Champions League te halen.

In dat kader wil ik graag mijn bijdrage leveren middels het bedienen van het geluid vanuit de veldboxen op 20 april. Adje voor de sfeer. FC Utrecht kwam goed uit de startblokken. Maar ook Heerenveen deed goed mee. Het ging over en weer. Na ruim twintig minuten Rodriquez met de 1 – 0. Het dak ging er af. Tevreden gingen we de rust in.

Tweede helft

De tweede helft een kolderiek moment. Het betekende de 2 – 0. Een eigen doelpunt. Cathline maakte ook zijn rentree. Dat beviel goed. Haller is er helaas nog niet. Hopelijk zien we snel de oude Haller. Een kwartier voor tijd voorkomt Viergever de 1 – 2.

Ook Jens Toornstra mag zijn minuten maken. Ben benieuwd waar Jens zijn carrière voort zal zetten. De drie punten bleven in de sfeervolle Galgenwaard. Aanstaande zondag op naar Deventer. Go Ahead. We hebben de wedstrijd Feyenoord – Go Ahead gezien. Dat zal alle zeilen bij moeten zetten voor FC Utrecht.

Op de loer

FC Twente kon gelukkig ook niet excelleren. AZ Alkmaar leed ook duur puntverlies. Het komt FC Utrecht allemaal prima uit. Wel ligt Feyenoord op de loer met een wedstrijd minder. Punten blijven pakken is het credo. En mocht Ajax voor 20 april al kampioen zijn, dan liggen daar extra kansen voor FC Utrecht.

Zaterdag 5 april, AZ Alkmaar – Feyenoord. We gaan er met veel belangstelling naar kijken. Ik gok er op dat de drie punten in Alkmaar blijven. Seven to go.