Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Mannen moeten werken als nooit tevoren’

Gedurende de eerste helft, moesten wij aan Henk Westbroek denken. Niet zo zeer op het tactische en technische gebied, maar wel het lied wat Henk ooit uitbracht. Mannen moeten werken. Wie kent het niet. In de afgelopen tientallen jaren het handelsmerk van FC Utrecht.

De beuk erin en eerst de man en dan de bal. Daar won FC Utrecht niet alle wedstrijden mee, maar de tegenstanders hadden veel ontzag voor deze strijdwijze. Natuurlijk is dit romantiseren en zijn we tientallen jaren verder, maar in de basis moet strijd altijd aanwezig zijn. Tegen PEC Zwolle was er weinig tot niets te merken van strijd.

FC Utrecht had weinig tot niets te vertellen. Het was dus wachten op de 1 – 0. Net na het eerste kwartier was hij daar. Dan verwacht je een getergd FC Utrecht om de rug te rechten. Maar niets is minder waar. Aaronson kreeg nog wel een kans, maar miste hopeloos. Utrecht wakker worden klonk weer vele malen. Het was tegen dovemans oren.

Net voor rust een pracht doelpunt van Davy van den Berg. PEC ging met 2 – 0 de rust in. Damage control voor Ron Jans. Ik denk dat de rustige Jans uit zijn plaat is gegaan. Iqbal moest het veld ruimen. FC Utrecht bracht wat meer strijd en dat resulteerde in de 2 – 1. Mooi doelpunt Descotte. Binnen het kwartier ook de 2 – 2 van Fraulo! Lekker hoor. Maar had dat ook in de eerste helft gedaan.

We gingen er voor. FC Utrecht was op stoom. En dan toch de 3 – 2 voor PEC Zwolle. Amateuristisch verdedigen. Ongelooflijk. We waren goed op weg. Maar Karouani met een vlammend schot, en de alerte Viergever met de 3 – 3. FC Utrecht liet de vonken er nu wel afvliegen. Maar de eindstand bleef 3 – 3. Weer niet verloren in een uitwedstrijd. Nog steeds op de derde plaats. Mocht Ajax winnen dan komt dat FC Utrecht welgelegen.

We kijken uit naar dinsdag. Daar zal de passie en strijd de doorslag geven. Niet verzaken in 90 minuten. Als FC Utrecht weer zo slap zal beginnen, dan zal het een hels karwei worden om door te stoten naar de halve finale. We weten wat Heracles kan en zal doen. Spelen sowieso met het hart. FC Utrecht zal dus niet verrast zijn. Mannen moeten werken als nooit tevoren!