Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Niet getreurd’

Het begon goed bij de aankomst bij stadion Galgenwaard. Lopend naar het home van True Support, zag ik daar sinds lange tijd beveiliger Carl weer aan de deur staan. Wel nog met zijn collega. Carl is lang weggeweest wegens gezondheidsredenen. Maar hij heeft in ieder geval weer babbels genoeg. Hij is op de weg terug. Ook het zonnetje en de temperaturen deden het goed. Een volle Galgenwaard en een leuke sfeeractie. De snippers vlogen ons om de oren op de City Side. Het stadion knalde erop los en de rook deed de rest. Een mooie dag voor een fantastische wedstrijd.

Het begon als een speer de eerste tien minuten. FC Utrecht vol met de druk naar voren en Feyenoord naar achter drukkend. Ik denk dat het de strategie was van Feyenoord om het initiatief aan FC Utrecht te laten. Niet voor niets was het binnen het kwartier 0 – 1. Een lage voorzet mag er eigenlijk niet in.

Feyenoord nam het initiatief over. Met een uitblinkende keeper Wellenreuther. Wat een bloedirritante vent. Tijdrekken en vooral niet de bal snel in het spel brengen. Kan natuurlijk ook prima bij de tactiek passen.

In Deventer kwam Feyenoord al op stoom en de wedstrijd tegen Benfica deed ze nog meer groeien. FC Utrecht was dus gewaarschuwd. Een vermoeid Feyenoord? Heb er niets van gezien. FC Utrecht ervaarde hoe het is om tegen een CL-tegenstander te spelen. Voorin kon FC Utrecht ook geen potten breken. Het is denk ik de kracht van Feyenoord om FC Utrecht in de waan te laten dat er iets te halen viel. Dat bleek de eerste helft weer weinig.

In de tweede helft eenzelfde verhaal. FC Utrecht deed wel mee, maar echte kansen kwamen er niet. Wel voor Feyenoord. Binnen tien minuten de 0 – 2. Timber, u weet wel. Barkas gepasseerd. Toen was het verhaaltje wel uit voor FC Utrecht en de fans. Acht minuten voor tijd dan toch uit het niets de 1 -2 Ohio. Buitenspel. Het was over en uit.

Geen punten voor FC Utrecht. Een einde aan de ongeslagen status. Maar treuren doen we niet. Ondanks een erbarmelijke wedstrijd. Dit Feyenoord was te sterk en had meer kwaliteit. Maar niet getreurd, we staan nog immer tweede. Aanstaande donderdag voor de beker naar Lisse. Ooit werden we verrast door amateurs in de beker. Ik reken nu op een forse overwinning. Dan volgt de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Ik maak mij geen zorgen. Jans weet wat te doen. FC Utrecht zal heus nog wel een aantal wedstrijden verliezen. Maar uiteindelijk zal het Europese ticket de beloning worden.

Ben ten Boden