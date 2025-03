Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Nog negen te gaan’

Een geweldige zondag aangaande het weer. Een vol stadion en de King Side van Willem 2 maakten er een sfeervol geheel van. Het uitvak met 600 FC Utrecht fans maakte de sfeer compleet.

Willem II vecht voor de punten, maar staat er niet best voor. FC Utrecht gaat vol voor een ticket voor ronde Champions League. Tegen Willem II was daar de eerste helft weinig tot niets van te merken.

Aan het werk gezet

Barkas werd als eerste aan het werk gezet. De spitsen van FC Utrecht konden geen potten breken. De verdediging van Willem 2 had niets van ze te duchten. FC Utrecht was FC Utrecht niet. Weinig ging goed en veel ging fout.

Logisch gevolg was de 1 – 0 voor Willem 2. Niet veel later bijna de 2 – 0, maar Barkas bewees wederom een prima keeper te zijn. Bokila deed in zijn eentje wat Haller en Min niet lukte.

Vertrouwen

Je mag verwachten dat FC Utrecht anders uit de kleedkamer zou komen om in ieder geval de aansluitende treffer te maken. Maar daar kwam niets van. Wij vermoeden dat het Europese verhaal remmend werkte op de spelersgroep.

Het bleef maar aanmodderen. Jans greep in met twee wissels. Ohio en Blake maakten hun intrede. Min en Toornstra mochten gaan douchen. En warempel, binnen een minuut de 1 – 1 door Haller. Wellicht bracht dat wat vertrouwen.

Wereld van verschil

Blake ging er ook voor en al snel volgde heel FC Utrecht. Een wereld van verschil. Dit wilden we graag zien. En dan Ohio met een fenomenale knal die dwars door de Berlijnse muur gegaan zou zijn. Een schitterende 1 – 2!

Als FC Utrecht dit gedurende de wedstrijden langer kan brengen, komt het zeker goed. Toch kwam Willem II terug op 2 – 2. Maar zoals gezegd, FC Utrecht ging vol voor de overwinning. En dat betaalde zich terug. Blake met de 2 -3.

Vooruitkijken

Het is wellicht een ietwat geflatteerde zege, maar daar maalden wij niet om. We staan zeer stevig op drie. Zaterdagmiddag komt NEC naar de uitverkochte Galgenwaard. Ik adviseer Jans van harte te beginnen met de ploeg waar hij mee eindigde tegen Willem II.

Verder vooruit kijkend, kunnen onze concurrenten onderling elkaar afslachten. FC Utrecht kan daar eventueel van profiteren. Dan zal FC Utrecht zelf wel als startpunt de 70e minuut uit bij Willem II ter harte moeten nemen, en de schroom van zich af moeten gooien vanaf minuut 1.

De druk blijft bestaan. Het verwachtingpatroon is hoog. Barkas kreeg nog wel even woorden met twee beveiligers na afloop onderweg naar het bezoekersvak. Hij mocht niet verder van een vrouwelijke beveiliger om de FC Utrecht supporters te bedanken. De FC Utrecht supporters reageerde gevat.