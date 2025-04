Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Op het scherpst van de snede’

Tegen Go Ahead hadden we vooraf ingezet op een gelijkspel. Dit had met name te maken met het thuispubliek en een prima spelend Go Ahead. Het iconische stadion is wat we een pareltje noemen.

Gelegen in een volksbuurt. FC Utrecht kwam redelijk uit de startblokken. Maar na iets meer dan een kwartier stond de 2-0 al op het scorebord. Daarna was het helemaal gedaan met FC Utrecht.

Herpakken

Pas even voor rust, herpakte FC Utrecht zich. Het gedrag van EI Karouani, is uiterst vreemd. Wat denkt hij wel. Is een prima back maar als je faalt, ga je er vanaf. Gênant om te zien hoe hij zich als prof gedroeg.

Niet veel later was de stand weer gelijk. Cathline en Rodriquez. We gingen met 2-2 de rust in. Dat zou vertrouwen moeten geven. Het spel golft op en neer. Veel bijzonders gebeurde er niet. Barkas weer top. Haller ook weer naar de bank. Hoe jammer ook, maar het zit er voor Haller niet in. Uiteindelijk tevreden met een punt.

Aanstaande zondag

Nu op naar de Galgenwaard aanstaande zondag. Helaas,12.15 uur. FC Groningen. Spelen eigenlijk geen rol meer. De drie punten moeten in de Galgenwaard blijven. Dan blijft nog veel mogelijk.