Ben ten Boden over FC Utrecht: Sensatie in Sevilla!

Wat een feest weer op het fanplein. Met gangmaker Danny Temming, ging het dak eraf. Op gepaste afstand, de politie. Ze zagen dat het goed was. Ook de Spaanse media keken hun ogen uit. Braziliaans carnaval.

Daarnaast was de voormalig algemeen directeur Thijs van Es er. Hij genoot zichtbaar. We spraken nog even over zijn directeurschap. 24/7 aanstaan, houdt niemand vol. Ik complimenteerde hem dat onder zijn leiding, FC Utrecht op diverse vlakken stappen heeft gemaakt.

Na een maaltijd op het fanplein besloten we mee te lopen met de fanwalk. Wat een mooie belevenis. En opvallend: geen enkel vuurwerk of incident. De plaatselijke roeivereniging kreeg op de route mondelinge steun van fans van FC Utrecht tijdens hun training. Ze konden het wel waarderen.

Dat was wel anders bij de toegangcontrole bij het stadion. Zeker, ik ben wel wat gewend, maar het had veel weg van het Heizeldrama. Verdrukking kan mensenlevens kosten. Wat super slecht geregeld! Het bleef bij wat blauwe plekken, schaafwonden, kneuzingen en huilende kinderen. Een blamage. Ik ga ervan uit dat FC Utrecht hier op diverse fronten, een zaak van maakt. Het was op de tribunes met de duizenden Utrecht-supporters een gespreksonderwerp.

FC Utrecht speelde een prima wedstrijd. Na de 2-0 dachten wij dat het gedaan was. Maar ik had het mis. Notabene tijdens het halen van wat drankjes, scoorde Rodriquez met een magistraal doelpunt de 2-1. En iets later Murkin de 2-2. Daar stond ik dan bij de catering. Toen ik weer boven kwam, Murkin, buitenspel. Jammer. Maar de 2-2 bleef erin zitten.

Uiteindelijk mocht de ongekende steun van de duizenden Utrecht-supporters niet baten. Betis mocht drie punten bijschrijven. FC Utrecht restte een staande ovatie van de duizenden fans na het laatste fluitsignaal. De scheidsrechter, had voor ons een slechte dag. Een discutabele vertoning. Ik denk dat FC Utrecht niet verder gaat in Europa. Hoewel er nog 9 punten te halen zijn en er nog een uitspraak door de UEFA gedaan moet worden inzake Lyon.

We pakken de draad weer op. In de competitie staan we er goed voor. De punten zullen blijven komen. Maar ik ben niet blind. Een scorende spits in de winterstop Jordy. Directe plaatsing voor Europees voetbal april/mei 2026. Ik hoop erop en het moet. De FC Utrecht-gekten houden aan. Hopelijk gaat de nieuwe Algemeen Directeur, Van Es overtreffen. Er is nog een vacature te stellen van Operationeel Directeur. Ik hou mij… aanbevolen.