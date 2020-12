Beroep op competitiemaatregel SV Kampong Hockey afgewezen

De onafhankelijke Commissie van Beroep van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft het beroep van het Utrechtse SV Kampong Hockey tegen een competitiemaatregel afgewezen.

De competitiemaatregel, die werd genomen naar aanleiding van een wedstrijd waarbij een speler met corona van de Utrechtse hockeyclub op het veld stond, blijft gehandhaafd.

Het team Kampong Heren 1 houdt de drie punten in mindering. Ook moet de wedstrijd tegen Tilburg Heren 1 die op 25 september plaatsvond moet opnieuw worden gespeeld.

Positieve coronatest

Eerder legde de Tuchtcommissie een boete op aan SV Kampong Hockey, omdat de vereniging geen melding had gemaakt van de speler die tijdens de rust een positieve coronatest terugkreeg. Daarmee was de club in overtreding.

De Tuchtcommissie vond zichzelf echter niet bevoegd om uitspraak te doen over de speelgerechtigdheid van de speler. Daarover moest de competitieleiding van de KNHB zelf beslissen.

Aanvullende bepalingen

De competitieleiding besloot op 13 oktober op basis van de inmiddels verkregen informatie SV Kampong Hockey een competitiemaatregel op te leggen. De vereniging had volgens speciale aanvullende bepalingen de speler niet op mogen stellen, was de redenering.

Hier was SV Kampong Hockey het niet mee eens en ging ertegen in beroep. De Commissie van Beroep heeft het beroep van de vereniging afgewezen. Hiermee krijgt de KNHB gelijk.