Binnenkort verschijnt een boek over het leven van Utrechtse keeperstrainer John Achterberg

De Utrechter Tom van Hulsen, voormalig hoofdredacteur van Voetbal International, is in het leven van keeperstrainer van Liverpool en Utrechter John Achterberg gedoken. Deze week komt het boek ‘Missie aan de Mersey – John Achterberg en de weg naar de wereldtop met Liverpool’ uit.

John Achterberg werd ontdekt door Joop van Maurik als doelman. Daarna kwam hij uit voor onder meer FC Utrecht en VV RUC. Sinds 2009 werkt Achterberg als keeperstrainer bij een van ’s werelds grootste voetbalclubs: Liverpool FC.

Van Hulsen dook gedurende enkele jaren in het leven van Achterberg en volgde hem op de voet. Hij bezocht de stad Liverpool, net als vele wedstrijden van de voetbalclub. Ook sprak hij met de mensen die met Achterberg werken, zoals trainer Jürgen Klopp en keepers van Liverpool.

Zes weken

“John Achterberg is een heel gepassioneerde keeperstrainer”, zegt Klopp. “Hij bereidt zijn trainingen altijd tot in de perfectie voor, en vaak doet hij dat ver van tevoren. Ik kom zelf vaak niet verder dan de eerstvolgende wedstrijd, maar John heeft oefeningen klaar voor de komende zes weken. Als hij nu zijn beide handen zou breken, dan kunnen we zonder problemen nóg zes weken vooruit.”

Klopp: “Onvoorstelbaar, hoe geobsedeerd hij is, in de goede zin van het woord. Ik denk niet dat dat speciaal iets Nederlands is, het is meer iets dat bij Johnny Achterberg hoort. Hij denkt constant aan wat er te verbeteren valt, en op welke manier dat het beste bereikt kan worden.”

Bokkenbuurt

Behalve het reilen en zeilen van de Engelse voetbalclub, komt ook het verleden van Achterberg aan bod in het boek. Onder meer zijn jarenlange weg van de Bokkenbuurt in Utrecht naar Anfield in Liverpool speelt een rol. Daarbij won hij onder andere de Champions League, de Europese Super Cup, de wereldbeker en de Engelse landstitel.