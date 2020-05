Boulderhal Energiehaven Utrecht: ‘Onbegrijpelijk dat wij nog niet open mogen’

Boulderhal Energiehaven aan de Elektronweg in Utrecht vindt het onbegrijpelijk dat ze op zijn vroegst pas op 1 september weer open mogen gaan. Eigenaar Floriaan Drewes vindt het jammer dat de overheid geen onderscheid maakt en alle binnensportlocaties over één kam scheert.

Drewes zegt dat zijn boulderhal beschikt over een goed ventilatiesysteem en dat er genoeg ruimte is voor mensen om gepaste afstand te houden. Ook is er een uitgebreid protocol opgesteld dat ervoor moet zorgen dat er veilig gesport kan worden.

“Daarin staat onder andere dat de kleedkamers gesloten blijven, mensen zowel voor als na het klimmen hun handen moeten wassen, een maximum aantal klimmers tegelijk binnen wordt gelaten en iedereen 1,5 meter afstand van elkaar moet houden. Op verschillende plekken in de boulderhal hangen posters waarop de regels nog een keer staan uitgelegd.”

Voorhoede

Het protocol is opgesteld in samenwerking met verschillende belangenorganisaties en vervolgens gedeeld met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Volgens Drewes hebben zij het protocol goedgekeurd. “Ik had daarom ook verwacht dat wij in de voorhoede zouden zitten van bedrijven die weer geopend mogen worden.”

Drewes vindt het onbegrijpelijk dat er straks wel dertig mensen in een bioscoopzaal mogen zitten, waaronder personen uit de risicogroep, maar dat jonge fitte mensen niet in een veilige omgeving mogen sporten.

Fysieke en mentale gezondheid

De eigenaar zegt zich te realiseren dat niet iedere binnensportlocatie aan de eisen kan voldoen, maar hij hoopt dat er nog een onderscheid gemaakt gaat worden. “Wij bieden iets aan waarbij mensen aan hun fysieke en mentale gezondheid werken. Iets dat juist nu belangrijk is. Hopelijk gaat men dit inzien en kunnen wij ook binnenkort weer open.”