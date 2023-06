Burgemeesters nemen maatregelen rondom wedstrijden tussen FC Utrecht en PSV

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma heeft samen met de Eindhovense burgemeester Jeroen Dijsselbloem maatregelen genomen om ongeregeldheden tijdens wedstrijden tussen FC Utrecht en PSV komend seizoen te voorkomen. Dat doen ze naar aanleiding van eerdere incidenten in het afgelopen seizoen.

Komend voetbalseizoen worden er maximaal vijfhonderd uitsupporters toegelaten in de Galgenwaard en het Philips Stadion. De normale capaciteit in het uitvak van de Galgenwaard is 1.200. In het uitvak van PSV is normaal gesproken plek voor 1.600 supporters. Daarnaast geldt komend seizoen een verplichte buscombi voor de uitsupporters van beide clubs.

Incidenten

De maatregelen worden genomen naar aanleiding van eerdere incidenten. Zo wist de politie tijdens de avond voor PSV-FC Utrecht een confrontatie te voorkomen tussen supporters, waarbij zo’n veertig personen werden aangehouden. Tijdens die wedstrijd misdroegen FC Utrecht aanhangers zich in het stadion.

Tijdens de wedstrijd in Utrecht staken PSV-supporters massaal vuurwerk af en werd er tevens mee gegooid. Daarbij raakte een aantal personen gewond.

Seizoen

De maatregelen gelden nu voor het voetbalseizoen 2023/2024. Voor de wedstrijden in het seizoen 2024/2025 wordt later gekeken of de uitvakken weer volledig mogen worden bezet.