Can Bozdogan komt voor ten minste een jaar het team van FC Utrecht versterken

De 21-jarige Can Bozdogan komt het team van FC Utrecht versterken. De Duitse middenvelder wordt voor een jaar gehuurd van FC Schalke 04. In de overeenkomst is daarnaast ook een optie opgenomen voor de eventuele aankoop van de jeugdinternational.

“We zijn ontzettend blij dat Can voor FC Utrecht heeft gekozen”, vertelt Jordy Zuidam. “Can is een talentvolle linksbenige centrale middenvelder met een goede trap. Hij is een dynamische speler, die erg technisch is en daarnaast veel energie in zijn spel legt. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al ervaring opgedaan in buitenlandse topcompetities en is hij al actief is geweest in de Champions League.”

Bozdogan begon zijn loopbaan in Keulen. Halverwege 2019 vertrok hij als jeugdspeler naar Gelsenkirchen. Bij Schalke 04 heeft hij 17 Bundesligawedstrijden en één duel in het Duitse bekertoernooi gespeeld.

Besiktas

In het vorige voetbalseizoen werd Bozdogan voor een jaar verhuurd aan Besiktas. Bij deze zestienvoudige kampioen van Turkije speelde hij 23 wedstrijden in de Süper Lig en kwam hij vier keer in actie tijdens de Champions League.

In de video hieronder wordt Bozdogan welkomen geheten bij FC Utrecht.