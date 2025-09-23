Clubicoon Van der Maarel gaat directie FC Utrecht assisteren, Amelink nieuwe Commercieel Directeur

FC Utrecht heeft bekendgemaakt dat Mark van der Maarel de tweekoppige directie van FC Utrecht gaat assisteren in haar werkzaamheden. Na het vertrek van Algemeen Directeur Thijs van Es bleven de twee overgebleven directieleden, Edo Keuning en Jordy Zuidam, achter als tweekoppige directie. Mark van der Maarel moet hen dus gaan assisteren in de dagelijkse werkzaamheden. Niek Amelink is bovendien aangesteld als titulair Commercieel Directeur.

Recentelijk werd Edo Keuning aangesteld als Algemeen Directeur na het vertrek van Thijs van Es, waarbij Technisch Directeur Jordy Zuidam zijn functie behield. FC Utrecht laat nu weten dat clubicoon Mark van der Maarel is aangesteld om Edo Keuning en Jordy Zuidam te helpen ‘in dagelijkse werkzaamheden, strategische projecten en het versterken van de topsportcultuur binnen de club’.

Voor Van der Maarel betekent dit weer een stap hogerop binnen de club, nadat hij in de zomer van 2024 zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing. Na zijn voetbalpensioen is hij al bij diverse projecten binnen de club betrokken geweest. Van der Maarel is op Leo van Veen (427) en Jean-Paul de Jong (405) na, de speler met de meeste wedstrijden voor FC Utrecht: 397 in totaal.

Commercieel Directeur

Mark van der Maarel gaat in zijn nieuwe functie bovendien nauw samenwerken met Niek Amelink als het gaat om commerciële activiteiten. Amelink is door de tweekoppige directie benoemd tot ‘titulair’ Commercieel Directeur, wat betekent dat hij wel de taken en bevoegdheden heeft om deze functie uit te oefenen, maar geen officieel bestuurslid is en dus niet bevoegd is om de club wettelijk te vertegenwoordigen. Amelink werkt al negen jaar bij FC Utrecht en heeft hierin verschillende commerciële functies uitgeoefend. In zijn nieuwe rol zal hij rechtstreeks aan Edo Keuning rapporteren.