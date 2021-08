Collectie voor komend seizoen compleet: ook uitshirt FC Utrecht is bekend

FC Utrecht speelt het seizoen 2021/2022 buitenshuis in een blauw shirt met roze accenten. Nu ook het uitshirt bekend is, is de collectie voor komend seizoen compleet.

FC Utrecht speelde in het seizoen 1974/1975 voor het eerst in een blauwe outfit. De kleur kwam in de seizoenen daarna met regelmaat terug. Soms donker, de andere keer lichter, zoals in het seizoen 1983/1984 het geval was.

Wel nieuw is de combinatie met roze. Die kleur werd overigens wel al vaker verwerkt in het tenue van de Domstedelingen: voor het eerst in 2011/2012, met een vervolg in 2017/2018.

In het uitshirt zijn, net als in het thuisshirt en derde tricot, details verwerkt. Zo staan op het shirt de logo’s van DOS, Elinkwijk en Velox, de clubs waaruit FC Utrecht in 1970 ontstond. De Domtoren is ook op het uitshirt terug te vinden in de rugnummers.