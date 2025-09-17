Comeback van Kampong en All In in hoogste squashklasse: drie Utrechtse clubs in Eredivisie

De Utrechtse clubs Kampong Squash en All Inn Squash maken dit seizoen – na jaren afwezigheid – opnieuw hun debuut in de Eredivisie Dames. Met de deelname van de twee verenigingen bestaat de competitie dit seizoen voor de helft uit Utrechtse teams.

Kampong Squash keert na 23 jaar terug in de Dames Eredivisie. In 2002 werd de club nog landskampioen, mede dankzij de Australische toptalenten Natalie en Rachael Grinham. Voor All Inn is het volgens een medewerker van de club inmiddels ook al jaren geleden dat de club op dit niveau actief was. De derde ploeg uit de Domstad is Squash Utrecht, gelegen in Overvecht. De club veroverde vorig seizoen nog de landstitel.

Stunt van Kampong

Volgens Kampong, de kleinste van de drie Utrechtse clubs, is het een stunt dat het gelukt is om een team op dit niveau samen te stellen. Naast speelsters uit Engeland en Bulgarije bestaat het team onder andere uit Milou van der Heijden, tot voor kort een top-30-speelster van de wereld. Leonie van Dinten is de teammanager.

Derby

De eerste wedstrijden van het seizoen 2025-2026 worden gespeeld op woensdag 1 oktober. De Utrechtse clubs All In Squash en Utrecht Squash nemen het dan gelijk al tegen elkaar op aan de Vlampijpstraat in het Werkspoorkwartier, de thuisbasis van All In. Kampong speelt diezelfde avond thuis tegen de Hoofddorpers van Meersquash. De uitslagen zijn online te volgen.