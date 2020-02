De Utrecht Cangeroes gaan met sprongen vooruit in de Eredivisie

Een kampioenschap in de promotiedivisie, een pittige eerste seizoenshelft in de Eredivisie én een nominatie voor Utrechtse Sportploeg van het jaar. 2019 was een bewogen jaar voor het damesteam van de BC Utrecht Cangeroes. De hoogste tijd voor een terug- en vooruitblik met de basketbalsters.

Bam, bam, bam. Ritmisch stuiteren de speelsters van BC Utrecht Cangeroes de bal al dribbelend op de harde vloer van het basketbalveld. Eén voor één besluiten ze hun dribbel met een soepele worp naar de ring, stuk voor stuk raak. Een ritueel dat zich tijdens de twee uur durende training in Sporthal Lunetten een aantal keer herhaalt. De dames (bijna allemaal langer dan 1.75 meter) onderbreken de oefenvorm enkel om het zweet van hun voorhoofd te deppen.

Hier wordt getraind op topniveau. Dat moet ook wel. Er wordt in Utrecht dit seizoen namelijk weer gebasketbald in de hoogste klasse van Nederland: de Eredivisie. Drie keer per week traint het damesvlaggenschip van de Utrecht Cangeroes vol overgave om elk weekend zo veel mogelijk weerstand te bieden aan de topteams van de competitie. En dat lukt, zo blijkt uit de balans van iets meer dan een half seizoen Eredivisie, steeds beter.

Ambitie

Het was een langgekoesterde wens van basketbalvereniging Utrecht Cangeroes om uit te komen in de beste competitie van het land. Sinds het beheer van een eigen sporthal in de wijk Lunetten in 2015 en het samengaan met BC Utrecht in 2017 heeft de club de blik omhoog gericht. De vereniging is gegroeid tot ruim vierhonderd leden en is financieel gezond. Met het winnen van de play-offs om het kampioenschap van de promotiedivisie zette het hoogste damesteam van de Cangeroes de ambitie van de club om in de Eredivisie te spelen kracht bij. Vervolgens was het afwachten of de club volgens de Nederlandse Basketball Bond (NBB) zou voldoen aan de Eredivisie-eisen. Na het fiat van de bond waagden de Cangeroes de stap omhoog.

‘De Eredivisie vraagt een bepaalde commitment, je moet er dingen voor laten’

Om de ingezette koers verder vorm te geven werd coach Ramon Kuipers (46) aangesteld. Hij keerde afgelopen zomer na een aantal omzwervingen terug op het oude nest en begon aan de professionaliseringsslag die vereist was om op het hoogste niveau uit te komen. “We bouwen aan een situatie waarin we structureel Dames Eredivisie spelen”, vertelt hij. “Daar komt behoorlijk wat bij kijken.”

Dit seizoen staat vooral acclimatiseren in de Eredivisie hoog op de agenda. “Vooral de handelingssnelheid en het fysiek niveau van de Eredivisie zijn van een heel ander kaliber dan de meeste speelsters gewend zijn”, vertelt Kuipers. “Maar we hebben een jonge en talentvolle ploeg die zich heeft voorgenomen om zo veel mogelijk punten te pakken.”

Nieuwe selectie

Een van de uitdagingen die Kuipers op zijn bordje kreeg voor dit seizoen was het formeren van een nieuw, Eredivisiewaardig damesteam. Veel van de speelsters die vorig jaar kampioen werden van de promotiedivisie met het vlaggenschip zagen het niet zitten om de stap naar de Eredivisie ook daadwerkelijk te maken. “De Eredivisie vraagt een zekere commitment”, verklaart Kuipers die keuze. “Je moet er dingen voor laten. We trainen drie keer per week en reizen het hele land door voor onze wedstrijden.”

‘De teamspirit en het geloof in elkaar zijn sinds onze eerste overwinning alleen maar gegroeid’

De fanatiekelingen van het kampioensteam van vorig jaar werden aangevuld met speelsters uit de eigen jeugdteams en speelsters uit het basketbalnetwerk van Kuipers. Zo begon de club dit seizoen met een vrijwel compleet nieuwe selectie. De eerste maanden stonden dan ook vooral in het teken van gewenning, erkent aanvoerster Renee Hoveling (25). Hoveling was een van de belangrijkste speelsters van het kampioensteam en speelde de afgelopen jaren met diverse clubs op het hoogste niveau. “Iedereen kwam ergens anders vandaan”, vertelt ze over de situatie van het team aan het begin van het seizoen. “We hadden speelsters van verschillende niveaus met ieder hun eigen ervaringen en gebruiken. Het was in het begin wat onwennig.”

“Individueel hadden we voldoende kwaliteiten, maar we waren nog geen team”, valt de 24-jarige Marit Siersema haar bij. Siersema kwam in de zomer over van Martini Sparks uit Haren, waarmee ze vorig seizoen in de Eredivisie actief was. “Het duurde even voordat we elkaar goed konden vinden in het veld. De automatismen die op dit niveau nodig zijn, ontbraken nog.”

Aanknopingspunten na stroef begin

Dat is ook terug te zien aan de resultaten van de Cangeroes dit seizoen. Het begin was ronduit stroef. De eerste wedstrijden in de Eredivisie werden bijna allemaal kansloos verloren. Toch raakten de speelsters niet gedemotiveerd, vertelt Siersema. Het team ging namelijk steeds beter samenspelen. “Er was duidelijk sprake van een stijgende lijn. Op de trainingen, en ook in wedstrijden, zagen we dat het meer en meer ging lopen. Daardoor was het makkelijker om ook na een nieuwe nederlaag het positieve gevoel vast te houden.”

De eerste overwinning werd uiteindelijk begin december geboekt. Uitgerekend tegen koploper Loon Lions uit Landsmeer werd met twee punten verschil gewonnen. “Dat was zo’n ontlading”, memoreert Hoveling. “Het gaf ons ook een enorme vertrouwensboost. De teamspirit en het geloof in elkaar zijn sindsdien alleen maar gegroeid.”

Inmiddels staat Utrecht Cangeroes met vier punten op een zevende plek in de Eredivisie, waarin acht teams uitkomen. Na de winterstop werd er nog niet gewonnen en het gat met de bovenste zes teams is aanzienlijk, maar desondanks ziet coach Kuipers voldoende aanknopingspunten om de stijgende lijn van het team door te zetten. “De verschillen zijn steeds kleiner geworden en onze wedstrijden worden steeds beter. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik verwacht ook dat we nog wel wat punten aan ons totaal gaan toevoegen.”

Niet het eerste Utrechtse damesteam in de Eredivisie

Het is niet voor het eerst dat er op het hoogste niveau gebasketbald wordt door een Utrechts dames-vaandelteam. Zo speelden in de jaren ’70 de vrouwen van het Utrechtse BC Markt in de Eredivisie. Twee decennia later was het damesteam van dezelfde club, die inmiddels Prisma College was gaan heten, ook actief in de hoogste basketbaldivisie. Bovendien was de Utrechtse basketbalvereniging Amazone met hun damesteam tot voor kort een bekend gezicht in de Nederlandse Eredivisie. Toen het Amazone in de zomer van 2018 niet lukte om te voldoen aan de financiële voorwaarden die werden gesteld voor deelname aan de Eredivisie, verdween het team uit de hoogste klasse. BC Utrecht Cangeroes heeft nu de enige Utrechtse damesploeg die uitkomt op het hoogste niveau van Nederland.