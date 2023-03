De veranderende sportstad: Fusieclub Limes is trots op de bloeiende jeugdafdeling

Er is voor de sportverenigingen de laatste eeuw heel wat veranderd. Sommige oeroude Utrechtse verenigingen hebben het overleefd, andere behoren voorgoed tot de geschiedenis en er kwamen ook nieuwe clubs bij. In deze serie een aantal verenigingen die al een behoorlijk aantal jaartjes meegaan. Marina van Huissteden-Kaspers nam voor Sport Utrecht en DUIC een kijkje bij volleybalvereniging Limes in Leidsche Rijn, dat dit jaar het vierde lustrum viert.

Volleybalclub Limes is een fusieclub die twintig jaar geleden is ontstaan uit een fusie tussen SVO volleybal De Meern en SV Vleuten. De clubs sloegen de handen ineen met het oog op de ontwikkeling van Leidsche Rijn en de verwachte toestroom van (jeugd)leden. De naam Limes verwijst naar de oude Romeinse verdedigingslinie die dwars door Leidsche Rijn loopt, een symbolische naam met een historische betekenis. Deze fusie lijkt de club geen windeieren te hebben gelegd. Want de club staat als een huis en is met zo’n 450 leden één van de grootste in de regio.

Limes-voorzitter Gustaaf Knip is bekend met cijfers van de sportkoepel NOC*NSF. Al enige tijd daalt de deelname van met name jeugdige sporters in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Daarnaast is recent bekend geworden dat het aantal sporters dat lid wordt van een sportvereniging daalt. De coronacrisis en de gevolgen hiervan alsmede de toenemende druk op de huishoudportemonnee zijn hier debet aan.

“Wij sluiten onze ogen niet voor de ontwikkelingen, maar we laten ons niet uit het veld slaan. We zijn juist heel erg trots op onze succesvolle jeugdafdeling waarmee we sinds jaar en dag meespelen in de hoogste jeugdcompetities. Punt is wel dat de Nevobo (de volleybalbond, red.) ten tijde van de coronacrisis maatregelen heeft genomen. Zo kon er bijvoorbeeld niet gepromoveerd worden. En dat is lastig, zoals voor ons derde damesteam dat al voor de derde keer op rij kampioen is geworden in de eerste klasse, maar niet verzekerd is van promotie naar de promotieklasse. We zijn dan ook continu op zoek naar mogelijkheden om ons hoger in te schrijven en dat weet de bond ook. Want er moet ook voor die jonge meiden wel een uitdaging zijn. Ook weten we steeds meer jongens te interesseren voor het spelen van volleybal. Dit is traditioneel een moeilijke categorie, waarbij voetbal de grootste concurrent is.” Inmiddels telt Limes vijf jongensteams in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar en twee jongensteams in de leeftijdscategorie tot 12 jaar.

Limes Volleybal School

De club hecht aan een stevige basis, verenigingsbreed. “Onze jeugd is natuurlijk belangrijk en daar werken we ook hard en met succes aan. Er stromen regelmatig talenten door naar de pre-Oranje selecties. Hieraan levert onze eigen Limes Volleybal School een grote bijdrage. Maar we investeren ook in onze trainers door hen clinics aan te bieden waardoor ze onderling kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Deze clinics staan ook open voor trainers van omliggende verenigingen. Op die manier pakken we ook als grote club een stukje verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van volleybal binnen onze regio”, aldus Knip.

Maar bovenal staat het plezier in het spelletje binnen Limes hoog in het vaandel. Iedere week bewijzen de honderd recreanten die de club rijk is dit weer in een uitstekende onderlinge sfeer in De Paperclip aan de Parkzichtlaan. Op zaterdag 25 maart organiseert Limes voor de 21e keer het Limes Cool Moves Volleybal toernooi waarop een paar honderd enthousiaste volleyballers in de jongste leeftijdscategorie (tot 10 jaar) uit de regio een fantastische dag beleven.