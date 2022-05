De veranderende sportstad met DESTO: ‘We zijn al zo vaak verhuisd dat we daar nu ook niet sentimenteel onder waren’

Er is voor veel Utrechtse sportverenigingen de laatste eeuw heel wat veranderd. Sommige bekende oer-Utrechtse verenigingen hebben het overleefd door een fusie. Andere behoren voorgoed tot de geschiedenis. In deze serie een aantal verenigingen die al een aantal verhuizingen achter de rug hebben. Waar komen ze vandaan, hoe gaat het anno 2022 met ze en hoe zien zij de toekomst? Marina van Huissteden-Kaspers sprak voor Sport Utrecht en DUIC met DESTO, een van de clubs die al heel wat verhuizingen achter de rug heeft.

Het is vrijdagmorgen en zoals iedere week verzamelt zich een groepje vrijwilligers in het fraaie clubhuis van C.O.V. DESTO op sportpark De Vryheit aan de Componistenlaan 1 te Vleuten. Ze komen om ‘te klussen’. Het zijn met name de mannen van weleer, variërend in leeftijd van 66 tot en met 86 jaar met allemaal meer dan dertig ‘vliegjaren’ voor hun club.

Deze van oudsher christelijke omnivereniging heeft in de loop van de eeuw veel veranderingen ondergaan. De diverse verhuizingen op verschillende plekken in de stad zorgden iedere keer weer voor het bijstellen van het toekomstbeeld. De bijbel verdween van de bestuurstafel om plaats te maken voor een vereniging die maatschappelijk flink aan de weg timmert. Een mooi voorbeeld is de al ruim dertig jaar door vrijwilligers georganiseerde speldag voor gemiddeld zo’n 400 deelnemers met een verstandelijke beperking, een begrip in Nederland. DESTO (Door Edel Spel Tot Ontwikkeling, red.) kent ook G-voetbal en levert regelmatig een bijdrage voor de Johan Cruijff Foundation.

De club is ontstaan in 1928. Het was een van de twee christelijke verenigingen (de andere was EDO, red.) en trok dan ook leden uit de hele stad. De club begon in Zuilen, op de plek waar nu Elinkwijk zit. Hierna volgden verhuizingen naar sportpark Welgelegen, naar sportpark Maarschalkerweerd en naar Sportpark Terweide aan de Hoge Weide, waar later sporen uit de vroeg Romeinse tijd zijn gevonden.

“Dat was een wat minder mooi complex. We waren dan ook blij dat we naar sportpark Strijland, iets verderop langs de Hoge Weide mochten verhuizen met vijf voetbalvelden, een trainingsvoetbalveld, een korfbalveld, vier tennisbanen en een prachtige jeu-de-boulesbaan. Het was een knus park waar we 29 jaar hebben gezeten”, vertelt Bert Lanser.

Sportpark de Vryheit

De club zit vanaf 2007 op Sportpark de Vryheit. “Een gedwongen verhuizing vanaf sportpark Strijland. Wij moesten wijken voor de aanleg van de tunnel voor de A2. Dat wisten we al jaren, maar we wisten niet wanneer en al helemaal niet waarnaartoe”, vervolgt Henk van Veenendaal. Gerrit van der Neut vult aan: “Tja, we zaten er niet echt op te wachten, maar we zijn al zo vaak verhuisd dat we daar nu ook niet sentimenteel onder waren.”

Er werden een aantal mogelijkheden onderzocht tot samenwerking op de nieuwe locatie maar dit lukte niet om verschillende redenen. Wel maakt de hondenclub op zondag nog steeds gebruik van een voetbalveld en heeft Partou hier kinderopvang gerealiseerd. DESTO beschikt nu over zes voetbalvelden en zes tennisbanen.





De mannen zijn het deze vrijdagmorgen helemaal eens. “We zijn tevreden met deze locatie, midden in een woonwijk. Het is alleen jammer dat dit mooie sportpark in tweeën gesplitst wordt door een tunneltje. Eigenlijk een A- en een B-locatie. Als je in de rust voor de thee naar de kleedkamers moet dan is je thee weliswaar op de juiste temperatuur, maar moet je je haasten om de tweede helft op tijd te halen”, klinkt het in koor.

Midden in een woonwijk

“De plek midden in een woonwijk heeft ons de kans gegeven om de jeugd te ontwikkelen, zodat we nu een brede vertegenwoordiging hebben in elke leeftijdsklasse. Het duurt nu niet lang meer voordat de eigen jeugd naar het eerste kan doorstromen. We zijn met voetbal qua ledental gestegen, maar qua omnivereniging zijn we erop achteruitgegaan. De tennis is teruggelopen en onze jeu de boules- en toneelafdelingen zijn ter ziele. Maar het ledental is wel stabiel’’, vertelt Lanser.

Boessenkool vult aan: “Dat we midden in een woonwijk zitten komt door het goede beleid van toenmalig wethouder Spekman. Tot op heden is er helaas in de praktijk nog geen invulling gegeven aan de ideeën om clubhuizen ook te gebruiken als wijkvoorzieningen en dat is jammer. Het huidige bestuur van DESTO is ook bezig met andere initiatieven, zoals het onderzoeken of padel iets voor ons zou zijn. De club is en blijft in beweging en dat is maar goed ook, want hoe mooi ons clubhuis ook is, het is ook erg groot. En die ruimte moeten we dan ook zien te benutten.”