Definitief geen start La Vuelta in Utrecht deze zomer vanwege coronacrisis

De start van La Vuelta in Utrecht gaat vanwege de coronacrisis definitief niet meer deze zomer plaatsvinden. Dat blijkt uit de nieuwe planning voor de rest van het wielerseizoen die wielerorganisatie UCI bekend heeft gemaakt.

UCI heeft woensdag een planning bekendgemaakt, waaruit blijkt dat La Vuelta pas na september verreden zal worden. Volgens de UCI blijven de WK wielrennen in Zwitserland voorlopig op de geplande datum (20 tot 27 september) staan. Na de WK wordt de Giro d’Italia gereden en pas daarna volgt La Vuelta.

Aangezien waarschijnlijk geen van de grote wielerrondes wordt ingekort, kan La Vuelta dus pas eind oktober of begin november starten. Zowel de Giro d’Italia, als de Tour de France, als La Vuelta duurt drie weken.

Wethouder Klaas Verschuure: “Dat de Vuelta in augustus niet naar Utrecht komt, is natuurlijk heel erg jammer. Zeker ook voor alle vrijwilligers, buurtbewoners, actieve ondernemers die zich op de komst van de Vuelta hadden verheugd. Eerder waren we al gedwongen om het activatieprogramma te staken. Het nieuws komt niet onverwacht: het Corona-virus heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet. Het treft nu ook de Vuelta.”

Op zijn kop gezet

Martijn van Hulsteijn van La Vuelta Holanda: “Natuurlijk is dit even iets wat we moeten verwerken. Wij waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus het evenement te organiseren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Maar de coronacrisis heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet en dit treft ons nu ook. We zijn niet het enige sportevenement dat verschoven wordt of mogelijk verschoven wordt. Een concrete datum is er echter niet dus wat dat betreft moeten we nog even afwachten.”

Zodra een nieuwe datum voorgesteld wordt, zal La Vuelta Holanda de consequenties hiervan onderzoeken. Dit betekent dat het samen met de startsteden Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda en de provincies Noord-Brabant en Utrecht zullen bespreken welke mogelijkheden er liggen. Maar dit geldt ook voor de 31 andere doorkomstgemeenten en voor alle andere betrokkenen.

Niet zeker of nog doorgaat

Van Hulsteijn: “Er spelen ontzettend veel factoren mee. Welke andere evenementen zijn er op dat moment, hoeveel politie-inzet is er beschikbaar enzovoorts. En bij een evenement dat op de openbare weg plaatsvindt, zoals La Vuelta, is het ook van belang te onderzoeken welke infrastructurele werken gaande zijn.”

Indien organisatorisch verplaatst kan worden naar het najaar van 2020, wil dit niet zeggen dat dit gebeurt. Vanwege de coronacrisis is dit niet alleen een kwestie van de UCI, maar ook van de Nederlandse overheid en de Spaanse overheid.