Derry John Murkin versterkt FC Utrecht: Britse linksachter tekent tot 2029

De selectie van FC Utrecht krijgt vanaf deze zomer versterking van Derry John Murkin (25). De Britse linksback van het Duitse FC Schalke 04 heeft een contract voor vier seizoenen ondertekend. Hij ligt vast tot medio 2029 bij de club uit de Domstad.

Murkin zegt in een interview met FC Utrecht dat hij zin heeft in het ‘nieuwe hoofdstuk in zijn jongensboek’. “Het vertrouwen en het gevoel dat ik had tijdens het gesprek waren goed. Ze gaven me het gevoel dat ze me graag wilden hebben, en ik ben heel blij om FC Utrecht-speler te zijn.”

Murkin kijkt onder andere uit naar stadion Galgenwaard. “Ik hoor van oud-spelers met wie ik heb samengespeeld en van huidige spelers dat het echt een topstadion is om in te spelen, dus daar heb ik heel veel zin in”, aldus de Brit tegen FC Utrecht.

Bekend met Nederland

Murkin is geen onbekende in het Nederlandse voetbal. De Brit verhuisde op vierjarige leeftijd naar Nederland. Hij begon zijn voetbalcarrière als aanvaller, maar werd door toenmalig FC Volendam-trainer Wim Jonk als linksachter gepositioneerd. Dat bleek een succes: ‘In de Keuken Kampioen Divisie én in de Eredivisie was de geboren Brit een garantie voor assists’, meldt FC Utrecht.

Na bijna honderd wedstrijden voor FC Volendam te hebben gespeeld, vertrok Murkin in de zomer van 2023 naar Duitsland. In de 2. Bundesliga werd hij een vaste waarde bij FC Schalke 04. Na twee seizoenen keert hij nu dus terug naar Nederland.