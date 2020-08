Dit is het derde tenue van FC Utrecht; ‘Pink Power’

FC Utrecht heeft het derde tenue van het aankomende voetbalseizoen onthuld. Het shirt van deze outfit is roze en het broekje is zwart.

FC Utrecht noemt het ‘Pink Power’. De kleur van het shirt lijkt erg veel op het roze van de nieuwe hoofdsponsor T-Mobile. FC Utrecht zegt dat het nieuwe tenue goed in het huidige straatbeeld past, waar felle kleuren de boventoon zouden voeren.

“Dat roze een kleur is die bij de achterban van de FC goed in de smaak valt, blijkt uit het feit dat het paars-roze tenue van 2017/2018 eerder dit jaar bij het Eredivisie Shirt Festival werd verkozen tot het één na mooiste uitshirt van FC Utrecht allertijden”, is te lezen op de website van de club.

Supporters

FC Utrecht begint in september aan het jubileumseizoen. Het is dan namelijk precies 50 jaar geleden dat de club werd opgericht. In aanloop naar het nieuwe seizoen is FC Utrecht in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van de supporters. Hierin konden zij onder andere hun wensen uitten over hoe de nieuwe shirts eruit moesten zien.

Het thuistenue moest een verwijzing worden naar het eerste thuisshirt van FC Utrecht. Het uittenue moest blauw worden, een kleur waarin al 26 seizoenen uitwedstrijden worden gespeeld. Het derde shirt moest volgens FC Utrecht ‘futuristisch, fel en modieus’ worden. Dat is nu het roze shirt geworden.

In onderstaande video van FC Utrecht wordt het derde tenue van de club onthuld.