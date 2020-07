Dit is het jubileumshirt van FC Utrecht

FC Utrecht heeft het nieuwe voetbalshirt onthuld. Omdat de club begint aan het jubileumseizoen is het shirt geïnspireerd op het eerste tenue dat de Utrechters in 1970 droegen. Het is volgens FC Utrecht een ‘regelrechte ode aan het verleden’.

Op de voorkant van het shirt is naast het jubileumlogo van FC Utrecht de naam van T-Mobile te lezen, de hoofdsponsor van de club. Op de zijkant is subtiel een Domtoren zichtbaar.

Door de komst van de nieuwe hoofdsponsor keren ook de spelersnamen weer terug op de achterzijde van het shirt. Volgens FC Utrecht was dat een grote wens van de supporters.

Broekje

Het broekje dat bij het nieuwe tenue hoort is rood. “Met dit officiële wedstrijdshort maak je je tenue compleet”, is te lezen op de website van FC Utrecht.

Het jubileumshirt is alleen vandaag voor iedereen te koop voor 50 euro in de Fanshop en via de webshop. Vanaf morgen stijgt de prijs voor mensen zonder seizoenkaart.

Bekijk hieronder de video waarin FC Utrecht het jubileumshirt en de nieuwe hoofdsponsor bekendmaken.