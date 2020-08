Dit is het nieuwe uit-tenue van FC Utrecht

FC Utrecht heeft dinsdag het nieuwe uit-tenue onthuld. Wanneer de voetballers aankomend seizoen niet in Stadion Galgenwaard spelen dragen ze een blauw met donkerblauw shirt en een donkerblauwe broek.

Begin vorige maand onthulde FC Utrecht al het thuis-tenue. Omdat de club begint aan het jubileumseizoen is dat shirt geïnspireerd op het eerste tenue dat de Utrechters in 1970 droegen. Het is volgens FC Utrecht een ‘regelrechte ode aan het verleden’.

Het grote verschil tussen het uit- en thuisshirt is naast de andere kleur en de diagonale streep de kraag. Deze ontbreekt namelijk op het shirt van het thuis-tenue. De opdrukken zijn identiek.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Spelersnamen

Bij de onthulling van het thuisshirt werd ook bekend dat de spelersnamen weer terugkeren op de shirts. Volgens FC Utrecht was dat een grote wens van de supporters.

Zowel het uit- als het thuis-tenue zijn te bestellen via de webshop van FC Utrecht. De club heeft voor de onthulling van het uitshirt een video gemaakt die onder dit bericht is te zien.