Dit zijn de genomineerden voor de Sportprijs Utrecht 2019

De nominaties voor de Sportprijs Utrecht 2019 zijn woensdag bekendgemaakt. In de lijst staan namen zoals Dafne Schippers, Mohamed Ihattaren en N’Ketia Seedo. Tijdens de jaarlijkse Sportprijs Utrecht op woensdag 12 februari in de Jaarbeurs worden de winnaars bekendgemaakt.

Tijdens de Sportprijs wordt de Utrechtse sport, zowel op topniveau als in de breedte, in het zonnetje gezet. Utrechters kunnen tot en met 7 februari op hun favoriet stemmen in de categorieën sportman, -vrouw, -talent, -ploeg, -coach, -vereniging en -vrijwilliger van het jaar.

De genomineerden in elke categorie:

Sportman: Ilias Ennahachi (kickboksen), Daan de Groot (duatlon) en Jos van Emden (wielrennen).

Sportvrouw: Dafne Schippers (atletiek), Lisa Bunschoten (para-snowboarden) en Marijn Veen (hockey).

Sporttalent: N’Ketia Seedo (atletiek), Mohamed Ihattaren (voetbal) en Lotte Hosper (zwemmen).

Sportploeg: Triton Oude Vier (roeien), UZSC Heren 1 (waterpolo) en Cangeroes dames 1 (basketbal).

Sportcoach: Bernard Schoonbeek (volleybal), Coen Eggenkamp (roeien) en Sylke Haverkorn (rugby).

Sportvereniging: Utrecht Basketball, Bourdif Gym (kickboksen) en Fighting4Power (thaiboksen).

Sportvrijwilliger: Zakaria el Mansori (UZV Zwemlust Den Hommel), Irmgard Gouda (Hellas) en Yasmina Dahmane (Taekwon Utrecht).

Per categorie kan een stem worden uitgebracht. Stem hier op jouw favorieten. De stemmen worden samen met die van een onafhankelijke jury bij elkaar opgeteld. De winnaars wordt op woensdag 12 februari in de Jaarbeurs bekendgemaakt en gehuldigd.