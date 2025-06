Dit zijn de mogelijke tegenstanders van FC Utrecht in de Europa League voorronde

Nu de nationale voetbalcompetities in Europa bijna zijn afgerond en daarmee de tickets voor Europees voetbal zo goed als verdeeld zijn, wordt langzaamaan duidelijk wie FC Utrecht kan treffen in de tweede voorronde van de Europa League.

FC Utrecht krijgt over twee weken, op woensdag 18 juni, bij de loting te horen wie de eerste tegenstander gaat worden. FC Utrecht stroomt namelijk met zeven andere ploegen in bij de tweede voorronde van de Europa League, en zal het moeten opnemen tegen een van de acht ploegen die de eerste voorronde overleefd hebben.

Clubranking

Op basis van zogeheten clubranking wordt er onderscheid gemaakt tussen ‘geplaatste’ en ‘ongeplaatste’ teams. Clubs die de afgelopen jaren veel wedstrijden in Europa hebben gespeeld – en het liefst ook gewonnen – hebben veel clubcoëfficiënten verzameld en daarmee een hogere clubranking. Aangezien FC Utrecht al zes jaar geen Europees voetbal heeft gespeeld sinds de uitschakeling tegen HŠK Zrinjski Mostar in het seizoen 2018/19, heeft FC Utrecht weinig clubcoëfficiënten en een lage ranking en daarmee een ongeplaatste status.

De tegenstanders

Er zijn hierdoor acht ploegen met een geplaatste status en acht teams met een ongeplaatste status. FC Utrecht kan, vanwege haar ongeplaatste status, alleen een club treffen met een geplaatste status. Een club als Beşiktaş JK kan FC Utrecht dus niet loten. Doordat de eerste voorronde van de Europa League nog niet heeft plaatsgevonden, zijn nog niet alle teams bekend. In onderstaand overzicht is te zien hoe de verdeling van clubs in de tweede voorronde eruitziet.

Tekst loopt door onder afbeelding

Van de tegenstanders die doorstromen uit de eerste voorronde, wordt de clubranking meegenomen van de club met de meeste clubcoëfficiënten. Stel dat Shakthar Donetsk tegen een club speelt met minder coëfficiëntenpunten dan bijvoorbeeld FC Utrecht, en die club wint tegen de verwachtingen in van Shakthar, dan krijgt het alsnog de geplaatste status dankzij de hoge clubranking van Shakthar Donetsk.

Tijdens de loting op woensdag 18 juni wordt tevens bekendgemaakt wanneer FC Utrecht thuis en uit speelt. De (on)geplaatste status van een club heeft geen invloed op de volgorde van de thuis- en uitwedstrijd.