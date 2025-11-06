Foto’s: drukte in binnenstad in aanloop naar wedstrijd FC Utrecht – FC Porto Porto-supporters bij het Fan Meeting Point op het Janskerkhof. Foto's: Luuk Beckers

FC Utrecht speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen FC Porto. Zowel in de binnenstad als rond het stadion wordt veel drukte verwacht, en om ongeregeldheden te voorkomen heeft burgemeester Sharon Dijksma daarom beide gebieden aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In de binnenstad is te zien dat de Porto-fans al zijn gearriveerd bij het Fan Meeting Point op het Janskerkhof, en ook de politie is massaal uitgerukt. De wedstrijd wordt om 18.45 vanavond afgetrapt, en het veiligheidsrisicogebied geldt tot vannacht 24.00 uur.