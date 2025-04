Dubbel feest bij Zwemlust den Hommel: promotie naar de Eredivisie en 100-jarig bestaan

In de rubriek Utrechts Verenigingsleven maken we kennis met een van de vele verenigingen uit de stad. Utrecht heeft verenigingen in allerlei soorten en maten, de hoogste tijd om die eens te leren kennen.

Voor de Utrechtse vereniging Zwemlust den Hommel is het dit jaar dubbel feest. Begin deze maand promoveerde de wedstrijdzwemploeg naar de Eredivisie. Ook viert de zwemclub, met 350 leden en 5 afdelingen, in september het 100-jarig bestaan.

Na vijf competitiewedstrijden werd hun harde werken deze maand beloond. De laatste wedstrijd werd gezwommen en toen was het zeker: volgend seizoen doen er tientallen leden mee in de Eredivisie. De snelste tijden op verschillende afstanden werden bij elkaar opgeteld, zoals die van de 50 meter vrije slag en de schoolslag. Die score was genoeg voor een vierde plek in de Eerste Divisie. Precies goed, want de eerste vier mogen volgend seizoen een niveau hoger zwemmen.

Het is voor de club een mijlpaal om bij de beste 18 clubs van Nederland te horen. “Het is de kers op de taart”, zegt voorzitter Rendall Hofman. Een van de zwemmers die promoveert is Fayssal. “Heel spannend, maar ik heb er zin in. Het is voor mij voor het eerst. Ik ben trots dat ik erbij mag zijn. Ik ben benieuwd hoe we het gaan doen.” Fayssal zwemt zo’n zes jaar bij de club. “Het is een hele diverse groep: van 11 tot en met 47 jaar. Dat maakt het heel leuk. Ook zijn er veel leeftijdsgenoten om elke dag mee te zwemmen. Samen pushen we elkaar vooruit.”

Tekst loopt door onder de foto

Olympisch niveau

Een van de coaches is Zakaria el Mansori. Al tien seizoenen – met één seizoen pauze – traint hij de zwemmers met veel plezier. Tot zijn 16e heeft hij zelf gezwommen bij een andere vereniging. “Het was heel leuk om weer terug te zijn en om te zien dat de investeringen van de afgelopen jaren zich uitbetalen. Dat willen we doorzetten.”

Voormalig topzwemster Diana van der Plaats is zwemcoördinator bij de vereniging. Vroeger zwom Diana op Olympisch niveau. “Ik ben hier als jonge zwemster begonnen”, zegt Diana. Ze is geboren in Utrecht, maar woont inmiddels in IJsselstein. Wat haar betreft, is Zwemlust den Hommel de meeste ambitieuze club in de buurt. “En niet geheel onbelangrijk: het is ook een gezellige en sfeervolle club.”

Dat is ook waarom Diana’s zoon Bink en zwemvriend Gwee het hier leuk vinden. “De sfeer”, luidt het antwoord van de twee jonge zwemmers. Ook de races tijdens de trainingen bevalt ze goed. Zowel Gwee als Bink doen mee bij de Nederlandse Junioren Kampioenschappen. “Het zijn talenten van de toekomst”, zegt Diana.

Niet genoeg badwater

Zwembad Den Hommel is de hoofdlocatie, maar de trainingen voor het wedstrijdzwemmen vinden ook plaats in zwembad de Kwakel en de Krommerijn. De wedstrijdzwemmers willen nog vaker trainen, zegt Rendall, maar daar is niet genoeg “badwater” voor.

“We groeien gestaag en zouden graag harder willen groeien, maar meer ruimte vinden is moeilijk”, zegt Rendall. Bovendien is er daar nu niet genoeg geld voor, zegt Diana. “We willen meer. Daar hebben we ook de gemeente en sponsoren bij nodig.”

De club wil graag zorgen dat de talenten ook bij hen kunnen blijven en door kunnen groeien. “Utrecht is een van de grootste steden van Nederland, maar qua zwemclubs blijven we achter”, zegt trainer Zakaria. “Dat is best gek.” Rendall: “De goede zwemmers vertrekken vaak naar Amersfoort of Amsterdam waar ze echt door kunnen groeien. Het liefst wil je ze niet kwijtraken. Met de promotie naar de Eredivisie kunnen we het tij nu keren”