Duitse verdediger Tim Handwerker van 1. FC Nürnberg op huurbasis naar FC Utrecht

FC Utrecht haalt de 25-jarige linksback Tim Handwerker op huurbasis naar de Domstad. De verdediger is gehaald voor de rest van het seizoen, maar in het contract is ook een optie tot koop opgenomen.

Handwerker werd geboren in Bergisch Gladbach, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Dat is ook de stad waar hij begon met voetballen, maar in 2007 ging hij naar Bayer 04 Leverkusen om daar de jeugdopleiding te doorlopen. Na tien seizoenen vertrok Handwerker naar 1. FC Köln. Hij werd even verhuurd aan FC Groningen, maar maakte in 2019 de overgang naar 1. FC Nürnberg. Nu komt hij dus naar FC Utrecht.

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij met de komst van Handwerker. “Tim is een speler met een goede trap in zijn linkerbeen, is rustig aan de bal en heeft voetballend vermogen. Hij houdt ervan om naast het uitvoeren van zijn verdedigende taken ook in aanvallend opzicht een bijdrage te leveren. Tim is ontzettend gedreven en we zijn blij dat we hem kunnen toevoegen aan onze selectie.”