‘Echte’ Formule 1-auto van LEGO te zien in Hoog Catharijne

Niet alleen in Zandvoort zijn er dit weekend Formule 1-auto’s te zien, ook in Utrecht staat er een . In de Stadskamer van Hoog Catharijne staat een rijdende LEGO-variant op ware grootte. Het is een replica van de McLaren MCL60, de auto waarmee coureurs Oscar Piastri en Lando Norris dit weekend rondrijden op het circuit van Zandvoort.

Blokje voor blokje hebben 26 bouwers in totaal 400.000 stuks LEGO in elkaar gezet. Dat gebeurde in een fabriek in Tsjechië. Daar zijn ze er bijna 22.000 uur mee bezig geweest. De honderdduizenden blokjes maken de auto behoorlijk zwaar. Met 1500 kilo weegt de replica bijna het dubbel van de echte variant. Overigens zijn de banden gewoon van rubber, want de auto is gemaakt om echt te rijden.

Reden genoeg dus om er voorzichtig mee om te gaan, al dachten de coureurs daar anders over. Eerder dit jaar reden alle Formule 1 teams in Miami een race in LEGO-auto’s. Toen Lando Norris in de LEGO-McLaren binnendoor langs de LEGO-Mercedes van George Russell probeerde te komen, sneed Russel hem de pas af. Daarbij kwamen de bolides in botsing – en brak een stukje van de voorkant van de McLaren af. Het is deze McLaren, inclusief de opgelopen schade, die nu in Hoog Catharijne is te zien.