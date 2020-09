Eerste internationale sportevenement sinds corona trekt 4.000 bezoekers naar Jaarbeursplein

Beachvolleybaltoernooi King of the Court heeft vorige week 4.000 bezoekers in vier dagen getrokken. Het was daarmee het eerste grote internationale evenement in Nederland sinds het begin van de coronacrisis.

Het stadion op het Jaarbeursplein was coronaproof ingericht en helemaal uitverkocht. King of the Court was het eerste internationale sportevenement in Nederland waarbij publiek aanwezig mocht zijn. In de 83 skyboxen in het stadion konden 425 mensen tegelijk de wedstrijden bijwonen, terwijl dat normaal meer dan duizend is.

Behalve het beperkte aantal mensen in het publiek, was er extra aandacht voor de veiligheid. Zo werden spelers voorafgaand aan het toernooi preventief getest. Alle 76 deelnemende spelers testten zaterdag negatief op het coronavirus. Wel testten twee deelnemers bij aankomst in Nederland positief. Zij werden nog voordat ze gespeeld hadden uit het toernooi gehaald.

Het vrouwentoernooi werd gewonnen door het Braziliaanse duo Agatha en Duda en bij de mannen waren de Zwitsers het sterkst. Marco Krattiger en Florian Breer schreven het mannentoernooi op hun naam.