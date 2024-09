Eerste watervrije hockeyveld klaar voor gebruik in Utrecht

Op sportpark Nieuw-Welgelegen in Transwijk-Noord is het eerste watervrije hockeyveld in Utrecht klaar voor gebruik. Dit type kunstgrasveld is het eerste binnen de gemeente Utrecht. Zo’n veld hoeft niet voor iedere wedstrijd met duizenden liters water besproeid te worden.

Een waterveld – waarop (inter)nationale hockey wordt gespeeld – wordt voor iedere wedstrijd besproeid met tussen de 6.000 en 8.000 liter water om de speelkwaliteit te verbeteren. Dat kan op de nodige kritiek leveren, omdat er zoveel water wordt gebruikt. Dat hoeft bij het nieuwe kunstgrasveld niet meer, vanwege een andere techniek.

Het watervrije kunstgrasveld is het tiende veld in Nederland en onderdeel van een landelijke pilot. De resultaten van deze pilot worden door de hockeybond twee jaar gemonitord.

Eva Oosters, wethouder Sport: “Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde en leefbare stad, maar ook op dit vlak moeten we kijken hoe we bijdragen aan het zijn van een duurzame stad die zuinig omgaat met haar drinkwater. Het ombouwen van watervelden naar watervrije kunstgrasvelden is een goede nieuwe manier om water te besparen.”