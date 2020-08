Eerste wedstrijd FC Utrecht met publiek is een succes

Bij de eerste partij die FC Utrecht in eigen huis speelde mét publiek sinds het stilleggen van de Eredivisie was de club een maatje te groot voor Heerenveen. Er werd gewonnen met 4-1 en de fans lijken zich aardig goed aan de coronamaatregelen te hebben gehouden.

Het was alweer maanden geleden dat supporters van FC Utrecht stadion Galgenwaard konden betreden. Er werd op 8 maart gewonnen van Sparta met 5-1. Toen het coronavirus om zich heen greep werd de Eredivisie stilgelegd. En natuurlijk werd de bekerfinale nooit gespeeld.

Donderdagavond speelde de FC uit de Domstad een oefenwedstrijd tegen sc Heerenveen, en daar mocht publiek weer bij aanwezig zijn. Ruim 2.800 fans kwamen naar de Galgenwaard om de club aan te moedigen. Al moest dat wel zonder gejuich of geschreeuw gebeuren.

Coronamaatregelen

Een van de aanwezigen vertelt dat de richtlijnen – op een paar uitzonderingen na – goed werden nageleefd. “Om toch een beetje herrie te maken sloegen we maar op de stoelen. De sfeer was rustig, maar gemoedelijk. Al met al was het best gezellig. Heel af en toe werd er toch gejuicht, maar wel een stuk zachter.”

Ook bij de toiletten wachtten bezoekers netjes op elkaar om ruimte te maken. Op de tribunes liepen barmedewerkers rond met rugtassen bier om supporters te voorzien. En nog iets opvallends, de supporters konden regelmatig gewoon horen wat de voetballers zeiden – omdat het zo stil was op de tribunes.

De wedstrijd zelf was met een winst van 4-1 een succes.

FC Utrecht – sc Heerenveen 4-1 (3-1)

7. Django Warmerdam 1-0

23. Simon Gustafson 2-0

36. Adrián Dalmau 3-0

45. Rami Hajal 3-1

84. Gyrano Kerk 4-1