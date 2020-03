Eredivisiewedstrijd FC Utrecht – Ajax wordt 9 april ingehaald

De Eredivisiewedstrijd FC Utrecht – Ajax wordt ingehaald op donderdag 9 april. De KNVB maakte de nieuwe datum woensdag bekend.

De wedstrijd wordt gespeeld om 19.15 uur in de Galgenwaard. FC Utrecht – Ajax werd begin februari, net als AZ – Feyenoord, afgelast vanwege storm Ciara.

Door de volle speelkalender van beide clubs, met de Eredivisie, KNVB-beker en Europa League, was het vinden van een nieuwe speeldatum een lastige opgave voor de KNVB. Door de uitschakeling van Ajax in de Europa League is er nu ruimte ontstaan om de wedstrijd in te halen.

FC Utrecht en Ajax treffen elkaar twee keer in korte tijd. Vanavond spelen de clubs tegen elkaar in de halve finale van de KNVB beker.