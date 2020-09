Eredivisiewedstrijden van FC Utrecht live te zien in Pathé Leidsche Rijn

Pathé Leidsche Rijn vertoont komende weken live de Eredivisiewedstrijden van FC Utrecht. De bioscoop wil zo fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn toch een leuke wedstrijd bezorgen.

Alle tien de Pathé bioscopen in steden met Eredivisieclubs vertonen de wedstrijden van de clubs uit die stad. In Utrecht zijn de wedstrijden te zien in Pathé Leidsche Rijn. De bioscoop vertoonde al eerder populaire voetbalwedstrijden, zoals de finales van de Johan Cruijff-schaal, Champions League, EK’s en WK’s.

Pathé zegt bezoekers een veilige anderhalvemetersetting te kunnen bieden. “Voetballiefhebbers kunnen op deze manier toch samen met andere fans hun favoriete club steunen. Op het grote witte doek zal de kijkervaring mogelijk nog beter zijn dan in het stadion en zullen de wedstrijden nog beter te volgen zijn. Alleen de geur van het gras zal ontbreken.”

De eerste wedstrijd van FC Utrecht is, na het verplaatsen van de wedstrijd tegen AZ, op vrijdag 18 september om 20.00 uur tegen VVV Venlo. Tickets voor de wedstrijdvertoning in Pathé kosten 8,50 euro.