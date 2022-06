FC Utrecht-aanvaller Remco Balk (21) op huurbasis naar SC Cambuur

FC Utrecht verhuurt de 21-jarige aanvaller Remco Balk voor het komende seizoen aan SC Cambuur.

Balk kwam halverwege het seizoen 2020/2021 van FC Groningen naar FC Utrecht en debuteerde enkele dagen na zijn transfer al voor FC Utrecht. Sindsdien speelde Balk 21 officiële wedstrijden in de hoofdmacht en achttien wedstrijden voor Jong Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

“Voor de ontwikkeling van Remco is het belangrijk om op een zo hoog mogelijk niveau zo veel mogelijk speelminuten te maken. Bij SC Cambuur is het perspectief op Eredivisiespeeltijd voor Remco op dit moment beter dan in Utrecht”, legt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht uit. “Daarom is het voor Remco goed om het nieuwe seizoen in Leeuwarden aan de slag te gaan. De ervaring die hij met SC Cambuur opdoet in de Eredivisie, neemt hij vervolgens weer mee terug naar Utrecht.”