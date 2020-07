FC Utrecht – AZ eerste wedstrijd Eredivisie op 12 september

Op zaterdag 12 september openen FC Utrecht en AZ het Eredivisieseizoen. Om 16.30 uur trappen de twee clubs af in Stadion Galgenwaard. De KNVB laat weten dat het maken van het competitieprogramma niet makkelijk was door de coronacrisis.

De belangrijkste doelstelling bij het maken van het programma was dat de competities uitgespeeld kunnen worden. Manager competitiezaken Jan Bluyssen vertelt in een bericht van de KNVB, hoe dat in zijn werk ging.

“We hebben alle scenario’s uitgewerkt om de competities uit te spelen en hebben alle partijen om maximale flexibiliteit gevraagd. Daaruit zijn deze programma’s voortgekomen. We zijn er uiteindelijk in geslaagd om alle topduels, tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV, zo laat mogelijk in te plannen, wanneer we hopelijk weer in volle stadions kunnen spelen.”