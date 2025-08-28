FC Utrecht bereikt na 15 jaar eindelijk weer groepsfase Europa League

FC Utrecht is er na vijftien jaar weer in geslaagd om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De plaatselijke FC hoefde dankzij de 0-2 overwinning in Mostar geen onnodige risico’s te nemen en speelde de terugwedstrijd in de Galgenwaard zodoende zakelijk uit. Met een bloedeloze 0-0 op het bord werd na 90 minuten luidkeels het ‘Wij gaan Uuuropa in’ gezongen in het uitverkochte stadion.

De ploeg van Ron Jans wist van tevoren al dat de club uit Bosnië en Herzegovina het initiatief moest gaan pakken als HŠK Zrinjski Mostar nog aanspraak wilde maken op de groepsfase van de Europa League. De Domstedelingen begonnen zodoende vrij afwachtend aan de wedstrijd waarin 21.594 toeschouwers gespannen toekeken. ‘Goudhaantje’ Victor Jensen moest na een klein halfuur middels een brancard gewisseld worden nadat de Deen een blessure opliep, maar daarnaast gebeurde er vrij weinig in de eerste helft.

Korte schermutseling

In de tweede helft werden beide ploegen nooit echt gevaarlijk, op een een-op-eensituatie van David Min in de 53e minuut na. Desondanks zat de sfeer er goed in bij de supporters in het stadion – net als bij de corteo voorafgaand aan de wedstrijd. Halverwege de tweede helft ontstond er nog wel een korte schermutseling tussen de uitsupporters en de stewards in het uitvak. Enkele FC Utrecht-supporters op de Bunnikside vingen dit op en liepen zodoende de gracht in, maar keerden kort daarna terug naar hun plekken. Toen de wedstrijd op zijn einde liep, werd er logischerwijs steeds uitbundiger gezongen, en klonk uiteindelijk het verlossende eindsignaal van de scheidsrechter.

Europa League

Met de brilstand op het bord na 90 minuten hebben de Domstedelingen dus over twee wedstrijden met 0-2 gewonnen van de Kroatisch-Bosnische club uit Mostar, en plaatst FC Utrecht zich dus voor het eerst sinds het seizoen 2010-2011 voor de Europa League. Vrijdagmiddag om 13.00 uur is de loting en hoort FC Utrecht welke acht tegenstanders het gaat treffen in de groepsfase. Het speelprogramma maakt de UEFA uiterlijk komende zondag bekend.